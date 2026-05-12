بازدید ملکه بلژیک از مرکز مالی استانبول

هیئت اقتصادی بلژیک به ریاست ملکه ماتیلد که در چارچوب سفری رسمی در ترکیه به سر می‌برد، از مجموعه مرکز مالی استانبول بازدید کرد.

در این بازدید که در سومین روز برنامه‌های هیات بلژیکی در استانبول انجام شد، محمد شیمشک، وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه، ماهینور اوزدمیر گوکتاش، وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، و فاتح کاراهان، رئیس بانک مرکزی ترکیه، ملکه بلژیک را همراهی کردند.

ملکه ماتیلد و اعضای هیات بلژیکی از معماران ساختمان بانک مرکزی، شفیق بیرکیه و سلیم دالامان، درباره روند ساخت این مجموعه اطلاعات دریافت کردند و مقابل ماکت ساختمان عکس یادگاری گرفتند.

هیئت اقتصادی بلژیک در جریان سفر خود به ترکیه، دیدارها و برنامه‌های مختلفی در حوزه اقتصاد، تجارت و دیپلماسی برگزار کرده است. این هیات در نخستین روز سفر، از مرکز فناوری ملی اوزدمیر بایراکتار متعلق به شرکت بایکار بازدید و درباره فعالیت‌های ترکیه در صنایع دفاعی و فناوری اطلاعات دریافت کرد.

در روز دوم نیز هیات بلژیکی در مجمع تجاری ترکیه و بلژیک که توسط شورای روابط اقتصادی خارجی ترکیه برگزار شد، شرکت کرد. همچنین رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در کاخ وحدالدین با ملکه ماتیلد دیدار کرد.

هیات بلژیکی همچنین از موزه دریایی استانبول بازدید و در کنسولگری بلژیک در میدان تقسیم با عمر بولات، وزیر تجارت ترکیه، دیدار کرد.

در ادامه برنامه‌ها، نشستی درباره نقش زنان در دنیای تجارت در اتاق صنایع استانبول برگزار شد که ملکه ماتیلد در آن سخنرانی کرد. برنامه روز دوم نیز با مراسم رسمی امضای توافق‌های همکاری میان شرکت‌های ترک و بلژیکی پایان یافت.