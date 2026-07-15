بازداشت هزاران مظنون به عضویت در گروه تروریستی فتو هنگام تلاش برای فرار به اروپا در استان ادیرنه

Salih Baran
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
ادیرنه/خبرگزاری آنادولو
نیروهای امنیتی ترکیه در استان ادیرنه طی 10 سال گذشته 5 هزار و 33 مظنون به عضویت در گروه تروریستی فتو را هنگام تلاش برای عبور غیرقانونی از مرز و فرار به اروپا بازداشت کردند.
پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016، شماری از اعضای گروه تروریستی فتو، برای فرار از محاکمه تلاش کردند از مسیر ادیرنه به یونان بگریزند. نیروهای مرزی، پلیس و ژاندارمری ترکیه در این مدت مانع عبور بسیاری از مظنونانی شدند که گاه در میان مهاجران غیرقانونی پنهان میشدند یا با همکاری گروههای تروریستی دیگر قصد فرار داشتند.
در میان بازداشتشدگان، نظامیان، قضات، دادستانها، معلمان، پلیسها، دانشگاهیان و وکلایی دیده میشوند که با احکام دولتی از مشاغل خود برکنار شده بودند. برخی چهرههای مهم فتو نیز در این عملیات دستگیر شدهاند؛ از جمله افرادی که در پرونده پایگاه آکینجی محاکمه و به حبس ابد تشدیدشده محکوم شدند.
بر اساس گزارشها، اعضای فتو برای فرار از ترکیه عمدتا از مسیر رودخانه مریچ استفاده میکردند. مکاتبات کشفشده در پیامرسان واتساپ نشان میدهد که مسئولان این شبکه برای انتقال افراد به یونان برنامهریزی میکردند و درباره زمان عبور، وضعیت آب رودخانه، تهیه قایق و مسیرهای احتمالی با یکدیگر در ارتباط بودند.
در دسامبر 2025 نیز عملیات گستردهای علیه ساختار دانشجویی فعلی فتو در ادیرنه و چند استان دیگر انجام شد. در این عملیات 12 نفر بازداشت شدند و از محلهای مورد بازرسی تلفن همراه، سیمکارت، رایانه، حافظه دیجیتال، پول نقد و طلا کشف شد. شش نفر از مظنونان بازداشتشده در این پرونده راهی زندان شدند.
تلاش برای فرار اعضای فتو همچنان ادامه دارد. در ماه مه، چهار قاضی برکنارشده هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور در شهرستان کشان بازداشت و سپس زندانی شدند. در ماه ژوئن نیز شش مظنون دیگر، از جمله کارمند سابق سازمان سنجش ترکیه، بازرس دیوان محاسبات، نظامی و معلم برکنارشده، هنگام تلاش برای عبور از مرز بازداشت و زندانی شدند.