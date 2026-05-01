ایجاد سالن ویژه حیوانات خانگی در فرودگاه استانبول

استانبول/خبرگزاری آنادولو

شرکت «ترکیش ایرلاینز» با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای افزایش رفاه حیوانات خانگی در بخش بار هواپیما، سالن ویژه‌ حیوانات خانگی در فرودگاه استانبول راه‌اندازی کرده است.

بر اساس مقررات این شرکت، حیوانات خانگی که همراه با قفس کمتر از 8 کیلوگرم وزن داشته باشند، می‌توانند داخل کابین حمل شوند. حیوانات سنگین‌تر در بخش بار جابه‌جا می‌شوند و سالن جدید برای کاهش استرس همین گروه طراحی شده است.

این سالن حدود 250 متر مربع مساحت دارد و هم‌زمان امکان پذیرش 32 سگ، 36 گربه و 10 پرنده را فراهم می‌کند. در این مرکز، خدماتی مانند تغذیه، استراحت، کنترل سلامت، تهویه مناسب و حتی پخش موسیقی مناسب برای آرامش حیوانات ارائه خواهد شد.

به گفته مسئولان این بخش، خدمات سالن ویژه حیوانات از سوم ژانویه 2025 آغاز شده و خدمات برای حیواناتی که زمان انتظار طولانی‌تری پیش از پرواز دارند، به‌صورت رایگان ارائه می‌شود. همچنین یک دامپزشک و تکنسین دامپزشکی بر سلامت حیوانات در طول حضور در سالن نظارت دارند.

در عین حال، برخی نژادها به دلیل محدودیت‌های قانونی یا مشکلات سلامت پروازی از جمله برخی نژادهای خاص گربه و سگ در این مرکز پذیرش نخواهد شد.