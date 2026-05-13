اوتوکار نخستین خودروی زرهی «کبرا 2» تولید رومانی را رونمایی کرد

13 مه 2026•بهروزرسانی: 13 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
شرکت اوتوکار، وابسته به گروه کوچ ترکیه، در نمایشگاه دفاع، هوانوردی و امنیت دریای سیاه (BSDA 2026) در بخارست پایتخت رومانی با سه سامانه نظامی حضور یافت.
بر اساس اعلام این شرکت، نخستین خودروی زرهی «COBRA II» که در چارچوب پروژه 1059 دستگاهی ارتش رومانی بهصورت محلی در این کشور تولید شده، برای نخستین بار در این نمایشگاه رونمایی شد.
اوتوکار همچنین خودروی زرهی شنیدار «TULPAR» و یک خودروی زمینی بدون سرنشین نسل جدید را که با همکاری شرکت رومانیایی «BlueSpace Technologies» و شرکت ترک «Elektroland» توسعه یافته، به نمایش گذاشت.
آیکوت اوزونر، مدیرعامل اوتوکار، اعلام کرد این شرکت به انتقال فناوری و تولید محلی در صنایع دفاعی ادامه میدهد و افزود: افتخار میکنیم که COBRA II نخستین خودروی زرهی ترکیهای است که در مرزهای اتحادیه اروپا تولید میشود.
وی تاکید کرد رومانی تنها یک شریک تولیدی نیست، بلکه بهعنوان یک مرکز راهبردی برای مدیریت فرایندهای تأمین دفاعی اوتوکار در اروپا در نظر گرفته میشود.
اوتوکار در سال 2024 مناقصه وزارت دفاع رومانی برای تولید 1059 دستگاه خودروی زرهی را به ارزش حدود 857 میلیون یورو برنده شد. تاکنون بیش از 270 دستگاه COBRA II در ترکیه تولید و به ارتش رومانی تحویل داده شده است.
صدف وهبی، معاون مدیرکل خودروهای نظامی اوتوکار، نیز اعلام کرد این شرکت آماده پاسخگویی به نیازهای سامانههای زمینی رومانی و منطقه است و خودروی زرهی TULPAR را گزینهای مناسب برای نیازهای ارتش رومانی دانست.
خودروی زرهی COBRA II که در بیش از 13 کشور مورد استفاده قرار میگیرد، به دلیل تحرک بالا و حفاظت بالستیک و ضد مین پیشرفته شناخته میشود.
همچنین خودروی بدون سرنشین زمینی توسعهیافته برای ارتش رومانی، بر پایه پلتفرم ماژولار 6x6 سازگار با سامانههای ناتو طراحی شده و قابلیت انجام مأموریتهای متنوع را دارد.