انرژی بادی در مرکز سیاست‌های مرتبط با انرژی در ترکیه بخش انرژی بادی در ترکیه به لطف افزایش ظرفیت نصب‌شده، ظرفیت تولید داخلی و حمایت سیاستی، به یکی از اجزای کلیدی تحول انرژی و استراتژی صنعتی تبدیل شده است.

آنکارا / گلشن چاغاتای/ خبرگزاری آنادولو

گزارش جهانی انرژی بادی 2026 شورای جهانی انرژی بادی، بخش ویژه‌ای را به پیشرفت ترکیه و افزایش نقش استراتژیک آن در این انرژی اختصاص داده است.

بر اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط خبرنگار آنادولو از این گزارش، ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی ترکیه تا ژانویه 2026 به حدود 16 گیگاوات رسیده است، که پس از افزایش بی‌سابقه 2.1 گیگاوات در سال 2025 ثبت شده است.

به دنبال رشد قوی در آلمان و ترکیه، در مجموع 19.1 گیگاوات ظرفیت جدید بادی در اروپا راه‌اندازی شد که نسبت به سال گذشته 16 درصد افزایش نشان می‌دهد.

در این گزارش که انجمن انرژی بادی ترکیه در تهیه آن مشارکت داشته، آمده است که کل ظرفیت نصب‌شده انرژی بادی و خورشیدی از 40 گیگاوات فراتر رفته است.

در راستای هدف دولت برای رسیدن به ظرفیت 120 گیگاوات انرژی بادی و خورشیدی تا سال 2035، لازم است هر ساله 2 تا 2.5 گیگاوات ظرفیت بادی به بهره‌برداری برسد.

بر اساس این گزارش، مناطق مرمره و دریای اژه در فعالیت‌های تولید و نصب تجهیزات انرژی بادی برجسته هستند، اصلاحات نظارتی، فرآیندهای سرمایه‌گذاری را قابل پیش‌بینی‌تر کرده و به این بخش انگیزه بخشیده است.

این تحولات سهم استراتژیکی در تأمین تقاضای روزافزون برق، الزامات امنیت انرژی و اهداف تقویت ظرفیت صنعتی داخلی دارند.

هدف ترکیه برای افزایش صادرات تجهیزات به اروپا، آسیای مرکزی و خاورمیانه نیز در این فرآیند اهمیت پیدا می‌کند.