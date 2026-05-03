امینه اردوغان: تقویت خانواده سرمایه‌گذاری بر آینده ترکیه است بانوی اول ترکیه تاکید کرد که هر اقدام برای تقویت بنیان خانواده، در واقع سرمایه‌گذاری بر آینده و استحکام ترکیه محسوب می‌شود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

​​​​​​​امینه اردوغان، بانوی اول ترکیه، در خصوص برنامه‌ای که دیروز در استانبول با عنوان «برنامه معرفی سند چشم‌انداز ده‌ساله خانواده و جمعیت» برگزار شد، در حساب کاربری خود در در پلتفرم ملی «NSosyal» نوشت: باور دارم هر اقدامی که برای تقویت خانواده انجام می‌شود، سرمایه‌گذاری‌ای محکم بر آینده ترکیه است.

در این پست که با هشتگ «ترکیه‌ای که با خانواده رشد می‌کند» منتشر شده، همچنین تصاویری از سخنرانی رجب طیب اردوغان در این برنامه و نمایشگاه مربوط به آن نیز به اشتراک گذاشته شد.