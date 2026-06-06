همسر رئیس‌جمهور ترکیه نسبت به نهادینه شدن فرهنگ پسماند صفر در سطح جهان ابراز امیدواری کرد.

امینه اردوغان: امیدوارم فرهنگ پسماند صفر نهادینه شود همسر رئیس‌جمهور ترکیه نسبت به نهادینه شدن فرهنگ پسماند صفر در سطح جهان ابراز امیدواری کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پیامی را به مناسبت برگزاری «جشنواره و مجمع پسماند صفر» منتشر کرد.

او در پیام خود که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، اظهار داشت: امیدوارم رویکرد پسماند صفر به یک فرهنگ قدرتمند زندگی برای حفاظت از آینده مشترک بشریت تبدیل شود و این آگاهی جمعی در سراسر جهان ریشه بدواند.

امینه اردوغان همچنین در این پیام، ویدئویی مربوط به «جشنواره و مجمع پسماند صفر» را نیز منتشر کرد.

گفتنی است، استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع بین المللی پسماند صفر با شرکت هزاران مقام و نماینده عالی‌رتبه از 183 کشور خواهد بود.

بنا بر اعلام بنیاد پسماند صفر، این مجمع به عنوان مهم‌ترین برنامه «هفته پسماند صفر استانبول» برگزار خواهد شد و نمایندگان دولت‌ها، رهبران اقتصادی، مدیران محلی، دانشگاهیان و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم خواهد آورد.

جنبش پسماند صفر، تحت حمایت امینه اردوغان، رئیس هیئت مشورتی شخصیت‌های عالی‌رتبه سازمان ملل در حوزه پسماند صفر و رئیس افتخاری بنیاد پسماند صفر، فعالیت می‌کند.

برگزارکنندگان این مجمع اعلام کرده‌اند که این مجمع به بستری برای گفت‌وگو درباره دیپلماسی محیط زیستی، مدیریت پسماند، اقتصاد چرخشی و اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.