امینه اردوغان: امیدوارم فرهنگ پسماند صفر نهادینه شود

Başak Akbulut Yazar
06 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
امینه اردوغان، همسر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پیامی را به مناسبت برگزاری «جشنواره و مجمع پسماند صفر» منتشر کرد.
او در پیام خود که در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، اظهار داشت: امیدوارم رویکرد پسماند صفر به یک فرهنگ قدرتمند زندگی برای حفاظت از آینده مشترک بشریت تبدیل شود و این آگاهی جمعی در سراسر جهان ریشه بدواند.
امینه اردوغان همچنین در این پیام، ویدئویی مربوط به «جشنواره و مجمع پسماند صفر» را نیز منتشر کرد.
گفتنی است، استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع بین المللی پسماند صفر با شرکت هزاران مقام و نماینده عالیرتبه از 183 کشور خواهد بود.
بنا بر اعلام بنیاد پسماند صفر، این مجمع به عنوان مهمترین برنامه «هفته پسماند صفر استانبول» برگزار خواهد شد و نمایندگان دولتها، رهبران اقتصادی، مدیران محلی، دانشگاهیان و سازمانهای بینالمللی را گرد هم خواهد آورد.
جنبش پسماند صفر، تحت حمایت امینه اردوغان، رئیس هیئت مشورتی شخصیتهای عالیرتبه سازمان ملل در حوزه پسماند صفر و رئیس افتخاری بنیاد پسماند صفر، فعالیت میکند.
برگزارکنندگان این مجمع اعلام کردهاند که این مجمع به بستری برای گفتوگو درباره دیپلماسی محیط زیستی، مدیریت پسماند، اقتصاد چرخشی و اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.