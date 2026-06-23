التدمری: 1250 اثر باستانی عثمانی و ترکی در لبنان وجود دارد که خدمتی قابل توجه است

23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
طرابلسشام/ خبرگزاری آنادولو
پروفسور خالد التدمری، معمار و مرمتگر لبنانی و برنده جایزه فرهنگ و هنر سومین دوره جوایز فارغالتحصیلان ترکیه که از سوی سازمان ترکهای مقیم خارج از کشور و اقوام خویشاوند (YTB) برگزار شد، گفت تحصیل در ترکیه مسیر حرفهای او را شکل داده است.
التدمری که تحصیلات معماری، مرمت، شهرسازی و برنامهریزی را در دانشگاه معمار سینان استانبول به پایان رسانده، اظهار داشت در دوران تحصیل علاوه بر فراگیری زبان ترکی و عثمانی، در آرشیوهای عثمانی درباره لبنان و شهر طرابلس پژوهش کرده است.
وی پس از بازگشت به لبنان در سال 2004، در پروژههای متعدد مرمت آثار تاریخی دوران عثمانی مشارکت داشته و در زمینه شناسایی و حفاظت از میراث عثمانی و ترکی در این کشور فعالیت کرده است.
این استاد دانشگاه با اشاره به شناسایی 1250 اثر عثمانی و ترکی در لبنان، گفت حفاظت و احیای این آثار وظیفهای مهم است و آموزشهایی که در ترکیه دریافت کرده، در تحقق این هدف نقش اساسی داشته است.