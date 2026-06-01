آنکارا / خبرگزاری آنادولو

موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه نخست سال‌جاری میلادی 2.5 درصد رشد کرده است.

بر این اساس، اقتصاد ترکیه برای 23 فصل متوالی رشد کرده است.

تولید ناخالص داخلی، به‌عنوان اولین شاخص حجم زنجیره‌ای تخمینی، در سه ماهه اول سال 2026، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته است.

تولید ناخالص داخلی که با قیمت‌های جاری به روش تولید محاسبه شد، در سه ماهه اول سال در مقایسه با سه ماهه مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش یافته و به 16 تریلیون و 999 میلیارد و 977 میلیون لیر رسیده است.

اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی انتظار رشد مالی خبرگزاری آنادولو پیش‌بینی کرده بودند که اقتصاد ترکیه در سه‌ماهه اول سال 2.7٪ رشد خواهد کرد. میانگین انتظار رشد اقتصاددانان برای کل سال 2026، 3.3٪ بود.