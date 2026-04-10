Meltem Yılmaz Karakurum
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
ترابزون/ خبرگزاری آنادولو
صادرات چای ترکیه در سهماهه نخست سال جاری با افزایش 38 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 34 میلیون و 806 هزار دلار رسید.
بر اساس دادههای اتحادیه صادرکنندگان شرق دریای سیاه، ترکیه در این دوره با صادرات 6 هزار و 266 تن چای به 124 کشور و منطقه، رشد 25 درصدی در حجم و 38 درصدی در ارزش را ثبت کرد.
بلژیک، بریتانیا و جمهوری ترک قبرس شمالی به عنوان مهمترین مقاصد صادراتی معرفی شدند. همچنین استان ریزه با تأمین حدود 48 درصد از کل صادرات، نقش اصلی را در این بخش ایفا کرد.
مقامات این بخش با ابراز رضایت از روند افزایشی صادرات، اعلام کردند که هدف در دوره پیشرو، تقویت حضور در بازارهای فعلی و گسترش به بازارهای جدید بهویژه در اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی است.