Uğur Aslanhan
16 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 16 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس دادههای بانک مرکزی ترکیه، سرمایهگذاری خارجی در بازار املاک این کشور در ماههای مارس، آوریل و مه سال جاری با رشد 28.3 درصدی همراه بوده است.
طبق آمارهای رسمی، مجموع مبالغ پرداختی توسط خریداران خارجی برای خرید املاک و مستغلات در این بازه سه ماهه به 590 میلیون دلار رسیده است.
بررسی جزئیات آمارها نشان میدهد که مبلغ پرداختی در ماه مارس با 62.4 درصد افزایش به 242 میلیون دلار، در ماه آوریل با 17.1 درصد افزایش به 164 میلیون دلار و در ماه مه با وجود تعطیلات 9 روزه عید قربان، با 7.6 درصد رشد به 184 میلیون دلار رسیده است.
بایرام تکچه، رئیس انجمن خدمات املاک و مستغلات، در گفتگو با خبرنگار آنادولو ضمن تایید این روند صعودی، به افزایش تقاضای شهروندان روسی و تسهیل برخی موانع بوروکراتیک به عنوان عوامل موثر در افزایش این خریدها اشاره کرد.
بوراک اوستاوغلو، کارشناس بینالمللی املاک، با اشاره به احتیاط سرمایهگذاران پس از تنشها در منطقه خلیج، معتقد است که سیاستهای اقتصادی اخیر ترکیه برای تقویت ثبات مالی، سرمایهگذاران را به تمرکز بر بازار داخلی ترغیب کرده است.
این کارشناس تاکید کرد که قیمت مسکن در ترکیه نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر همچنان در سطوح جذابی قرار دارد و عملکرد دیپلماتیک قوی ترکیه موجب تقویت اعتماد سرمایهگذاران خارجی شده است.
اوستاوغلو افزود که بسیاری از شرکتهای ساختمانی به دلیل تغییرات در تقاضا، پروژههای آماده سکونت را با قیمتهای رقابتی عرضه میکنند که این امر فرصتی ویژه، بهویژه برای سرمایهگذاران بلندمدت محسوب میشود.