افزایش 25.2 درصدی مهاجرت به ترکیه

24 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
طبق گزارش «آمار مهاجرت بینالمللی» برای سال 2025 که توسط موسسه آمار ترکیه منتشر شد، تعداد افرادی که به ترکیه مهاجرت کردهاند در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن 25.2 درصد افزایش یافته و به 393 هزار و 829 نفر رسیده است.
از میان افرادی که از خارج از کشور به ترکیه مهاجرت کردهاند، 91 هزار و 952 نفر شهروند ترکیه و 301 هزار و 877 نفر تبعه خارجی بودهاند.
در این میان تعداد افرادی که از ترکیه مهاجرت کردهاند در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن، 5 درصد کاهش یافته و به 403 هزار و 216 نفر رسیده است.
بررسی گروههای سنی مهاجران به ترکیه در سال 2025 نشان میدهد که گروه سنی 20-24 سال با 16.3 درصد در رتبه اول قرار دارد.
در میان اتباع خارجی که طی سال گذشته به ترکیه مهاجرت کردهاند، شهروندان ترکمنستان با 23.4 درصد در رتبه اول قرار دارند. پس از آن آذربایجانیها با 8.3 درصد، ازبکها با 6.9 درصد، مصریها با 6.1 درصد و اتباع افغانستان با 5.8 درصد قرار دارند.