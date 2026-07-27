27 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
میزان ذخایر آب سدهای ترکیه و تولید برق از نیروگاههای برقآبی (HES) در نیمه نخست سال جاری با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته، به سطحی راهبردی در تامین انرژی کشور رسید.
بر اساس دادههای گردآوریشده توسط خبرنگار آنادولو از گزارشهای آبی شرکت انتقال برق ترکیه (TEİAŞ)، تا 19 ژوئیه، میزان پرشدگی سدهای کشور به 71.3 درصد رسیده است. این رقم در سال 2024 معادل 61.4 درصد و در مدت مشابه سال گذشته 51.7 درصد ثبت شده بود.
طبق آمار ماه ژوئیه، حجم کل آب قابل استفاده در سدهای ترکیه به 72.53 میلیارد مترمکعب رسید. این میزان در مدت مشابه سال گذشته 30.24 میلیارد مترمکعب بود که نشاندهنده افزایش 139.9 درصدی حجم آب ورودی به سدهاست.
افزایش منابع آبی به طور مستقیم بر تولید برق نیز تأثیر گذاشت؛ بهگونهای که تولید برقآبی در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 68 درصد افزایش یافت.
تولید برق از نیروگاههای برقآبی که در نیمه نخست سال گذشته 33.9 میلیارد کیلوواتساعت بود، امسال به 57 میلیارد کیلوواتساعت رسید. در نتیجه، سهم نیروگاههای برقآبی از کل تولید برق ترکیه از 32 درصد فراتر رفت.
بررسی گزارش شرکت انتقال برق ترکیه همچنین نشان میدهد میزان آب ورودی به سدهای حوضههای اصلی بهویژه در ماههای بهار افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به سدهای ترکیه در سال جاری نهتنها از سال گذشته که با خشکسالی همراه بود، بلکه از میانگین بلندمدت 55.93 میلیارد مترمکعب نیز فراتر رفته است.