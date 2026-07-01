صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه با رشد 47 درصدی صادرات در یک سال گذشته، بیش از 57 درصد از محصولات خود را به کشورهای عضو ناتو صادر کرده است.

افزایش صادرات صنایع دفاعی ترکیه به کشورهای عضو ناتو صنایع دفاعی و هوافضای ترکیه با رشد 47 درصدی صادرات در یک سال گذشته، بیش از 57 درصد از محصولات خود را به کشورهای عضو ناتو صادر کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

در آستانه نشست ناتو که در 7 تا 8 ژوئیه در آنکارا با میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد، افزایش صادرات صنایع دفاعی و هوافضا به کشورهای عضو این اتحاد مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های صادراتی، فروش خارجی ترکیه در حوزه دفاعی و هوافضا طی یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

صادرات این بخش در این دوره نسبت به دوره قبل 47.12 درصد افزایش یافته و از 7 میلیارد و 399 میلیون و 103 هزار دلار به 10 میلیارد و 885 میلیون و 606 هزار دلار رسیده است.

- کشورهای عضو ناتو در صدر صادرات قرار گرفتند

در این دوره، صادرات محصولات دفاعی و هوافضا به 178 کشور انجام شده است، اما بیشترین سهم مربوط به کشورهای عضو ناتو بوده است.

بررسی آمار کشورها نشان می‌دهد سه کشور نخست در میان مقاصد صادراتی، همگی از اعضای ناتو هستند.

در این بازه زمانی، 6 میلیارد و 235 میلیون و 676 هزار دلار صادرات به کشورهای عضو ناتو انجام شده که معادل 57.28 درصد از کل صادرات این بخش است.

به این ترتیب، روند افزایش صادرات به کشورهای عضو ناتو در سال‌های اخیر ادامه یافته است.

- دیپلماسی صنایع دفاعی در رشد صادرات نقش داشته است

در بهبود عملکرد صادراتی این بخش، دیدارهای بین‌المللی، مذاکرات دوجانبه و دیپلماسی صنایع دفاعی تحت هماهنگی ریاست صنایع دفاعی ترکیه نقش مهمی داشته است.

این روند باعث افزایش حضور شرکت‌های ترکیه‌ای در بازارهای خارجی و ایجاد فرصت‌های همکاری جدید شده است.

همچنین این روند جایگاه ترکیه را به‌عنوان کشوری که علاوه بر تامین‌کننده محصولات، در توسعه فناوری، تولید مشترک و همکاری بلندمدت با متحدان نقش دارد، تقویت کرده است.

- ارزش صادرات هر کیلوگرم حدود 40 برابر میانگین کشور است

بر اساس این گزارش، ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم در صنایع دفاعی و هوافضا 65.16 دلار ثبت شده است.

در حالی که میانگین ارزش صادرات کل ترکیه 1.62 دلار است، ارزش صادرات این بخش تقریبا 40 برابر بیشتر از میانگین صادرات کشور است.

