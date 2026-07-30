ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به 24 ژوئیه با افزایش 2 میلیارد و 116 میلیون دلاری نسبت به هفته قبل، به 162 میلیارد و 606 میلیون دلار رسید.

افزایش ذخایر بانک مرکزی ترکیه به 162 میلیارد و 606 میلیون دلار ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به 24 ژوئیه با افزایش 2 میلیارد و 116 میلیون دلاری نسبت به هفته قبل، به 162 میلیارد و 606 میلیون دلار رسید.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته منتهی به 24 ژوئیه با افزایش 2 میلیارد و 116 میلیون دلاری نسبت به هفته گذشته، رقم 162 میلیارد و 606 میلیون دلار را ثبت کرد.

بر اساس داده‌های موجود، تا تاریخ 24 ژوئیه، ذخایر ناخالص ارزی بانک مرکزی کشور با کاهش 3 میلیارد و 31 میلیون دلاری مواجه شد و از 65 میلیارد و 427 میلیون دلار در 17 ژوئیه، به 62 میلیارد و 396 میلیون دلار رسید.

در همین بازه زمانی، ذخایر طلای بانک مرکزی با افزایش 5 میلیارد و 147 میلیون دلاری همراه بود و از 95 میلیارد و 63 میلیون دلار به 100 میلیارد و 210 میلیون دلار ارتقا یافت.

