شرکت «آلفارمس» در استان ترابزون ترکیه ظرفیت کارخانه و تولید ماهانه تپانچه خود را برای پاسخگویی به تقاضای صادراتی افزایش داد.

افزایش دو برابری ظرفیت تولید و صادرات شرکت صنایع دفاعی «آلفارمس» ترکیه شرکت «آلفارمس» در استان ترابزون ترکیه ظرفیت کارخانه و تولید ماهانه تپانچه خود را برای پاسخگویی به تقاضای صادراتی افزایش داد.

ترابزون / خبرگزاری آنادولو



شرکت صنایع دفاعی «آلفارمس» (Alfarmes) فعال در زمینه تولید تپانچه و تفنگ در استان ترابزون، با توسعه مساحت کارخانه و نوسازی ماشین‌آلات، توان تولید خود را برای پاسخگویی به حجم بالای سفارش‌ها افزایش داد.

این شرکت با دو برابر کردن فضای تولید خود از 1200 مترمربع به 2400 مترمربع و افزایش ناوگان دستگاه‌های صنعتی به 24 عدد، ظرفیت تولید ماهانه تپانچه را به بیش از 2000 قبضه رسانده است.



آلفارمس در حال حاضر محصولات خود را به 15 کشور در قاره‌های اروپا و آفریقا صادر می‌کند.

عمر حاجی‌اوغلو، مدیر شرکت آلفارمس با اشاره به رشد 100 درصدی صادرات نسبت به سال گذشته اعلام کرد که این مجموعه پس از تولید تفنگ، ساخت تپانچه‌های 9 میلی‌متری و کالیبر 45 را آغاز کرده است.

وی همچنین به استقبال بالا از مدل جدید «ALPHA 11 DS» با کالیبر 9 میلی‌متری و ظرفیت 17+1 خشاب اشاره کرد و افزود که برنامه‌ریزی برای توسعه نسخه‌ای با کالیبر 45 و ظرفیت بالاتر نیز در حال انجام است.