اظهارات اردوغان درباره پیامدهای منفی جنگ در منطقه

26 مه 2026•بهروزرسانی: 26 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه به مناسبت فرا رسیدن عید قربان، پیام ویدئویی منتشر کرد و این عید را به ملت، کشور و جهان اسلام تبریک گفت.
اردوغان در این پیام گفت: «از خداوند منان سپاسگزارم که ما را در عیدی دیگر گرد هم آورد. امیدوارم این روزهای مبارک و فرخنده برای کشورمان، ملتمان، جهان اسلام و بشریت، سرشار از خیر و برکت باشد. انشاءالله، قربانیها، دعاها و عباداتی که انجام میدهیم، در درگاه حق مقبول واقع شود.»
وی در ادامه اظهار داشت: اسرائیل علیرغم آتشبس به اقدامات خصمانه خود در نوار غزه، کرانه باختری، قدس شرقی و لبنان ادامه میدهد.
اردوغان افزود: پیامدهای منفی جنگی که با تحریک و طراحیهای اسرائیل شعلهور شده، در بسیاری از حوزهها از انرژی و کشاورزی گرفته تا تجارت، حملونقل، اقتصاد و امنیت احساس میشود.
وی همچنین گفت: در دورهای که منطقه ما با بحرانها دستوپنجه نرم میکند، ترکیه با اقتصاد خود، کادرهای شایسته و انسجام داخلی مستحکم بهعنوان جزیره ثبات، جلب توجه میکند.
اردوغان ادامه داد: علیرغم انتقادات و ممانعتهای صورت گرفته، در حال برداشت میوه تلاشهای خود طی 23 سال گذشته به ویژه در بخش صنایع دفاعی هستیم.
وی با اشاره به ترکیه بدون تروریسم تاکید کرد: اراده ما برای نجات ملتمان از این مصیبتی که هزینه اقتصادی آن از 2 تریلیون دلار فراتر رفته، کامل و قاطع است. با قدرت و استوار به مسیر خود ادامه میدهیم.
رئیسجمهور ترکیه گفت: ترکیه با افزایش صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی از 248 میلیون دلار به بیش از 10 میلیارد دلار، موفقیتی کمنظیر در جهان رقم میزند.
اردوغان خاطرنشان کرد: انشاءالله پس از فروکش کردن گردوغبار بحرانهای پیرامونمان، ترکیه یکی از ستارههای درخشان دوره جدید خواهد بود. ما برای این هدف هر آنچه لازم باشد انجام میدهیم.