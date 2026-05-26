اظهارات اردوغان درباره پیامدهای منفی جنگ در منطقه رئیس‌جمهور ترکیه در پیام خود به مناسبت فرا رسیدن عید قربان با تاکید بر ثبات داخلی، پیشرفت صنایع دفاعی و عزم آنکارا برای مقابله با تروریسم، اعلام کرد ترکیه پس از پایان بحران‌های منطقه‌ای، یکی از ستاره‌های درخشان دوره جدید خواهد بود.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت فرا رسیدن عید قربان، پیام ویدئویی منتشر کرد و این عید را به ملت، کشور و جهان اسلام تبریک گفت.

اردوغان در این پیام گفت: «از خداوند منان سپاسگزارم که ما را در عیدی دیگر گرد هم آورد. امیدوارم این روزهای مبارک و فرخنده برای کشورمان، ملت‌مان، جهان اسلام و بشریت، سرشار از خیر و برکت باشد. ان‌شاءالله، قربانی‌ها، دعاها و عباداتی که انجام می‌دهیم، در درگاه حق مقبول واقع شود.»

وی در ادامه اظهار داشت: اسرائیل علی‌رغم آتش‌بس به اقدامات خصمانه خود در نوار غزه، کرانه باختری، قدس شرقی و لبنان ادامه می‌دهد.

اردوغان افزود: پیامدهای منفی جنگی که با تحریک‌ و طراحی‌های اسرائیل شعله‌ور شده، در بسیاری از حوزه‌ها از انرژی و کشاورزی گرفته تا تجارت، حمل‌ونقل، اقتصاد و امنیت احساس می‌شود.

وی همچنین گفت: در دوره‌ای که منطقه ما با بحران‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند، ترکیه با اقتصاد خود، کادرهای شایسته و انسجام داخلی مستحکم به‌عنوان جزیره‌ ثبات، جلب توجه می‌کند.

اردوغان ادامه داد: علی‌رغم انتقادات و ممانعت‌های صورت گرفته، در حال برداشت میوه تلاش‌های خود طی 23 سال گذشته به ویژه در بخش صنایع دفاعی هستیم.

وی با اشاره به ترکیه بدون تروریسم تاکید کرد: اراده ما برای نجات ملت‌مان از این مصیبتی که هزینه اقتصادی آن از 2 تریلیون دلار فراتر رفته، کامل و قاطع است. با قدرت و استوار به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

رئیس‌جمهور ترکیه گفت: ترکیه با افزایش صادرات صنایع دفاعی و هوانوردی از 248 میلیون دلار به بیش از 10 میلیارد دلار، موفقیتی کم‌نظیر در جهان رقم می‌زند.

اردوغان خاطرنشان کرد: ان‌شاءالله پس از فروکش کردن گردوغبار بحران‌های پیرامون‌مان، ترکیه یکی از ستاره‌های درخشان دوره جدید خواهد بود. ما برای این هدف هر آنچه لازم باشد انجام می‌دهیم.

