استقبال رسمی از رجب طیب اردوغان در کاخ استقلال آستانه

آستانه/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در جریان سفر رسمی خود به قزاقستان، در محل کاخ استقلال آستانه مورد استقبال گرم و تشریفاتی قاسم جومرت توکایف قرار گرفت.

در این مراسم که با نواختن سرود ملی دو کشور و ادای احترام به یگان تشریفات همراه بود، طرفین بر عمق روابط راهبردی میان دو کشور تأکید کردند.

قرار است پس از دیدار دوجانبه رؤسای جمهور، ششمین نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی ترکیه و قزاقستان برگزار شود و دو کشور اسناد جدیدی را در حوزه‌های انرژی، صنایع دفاعی و حمل‌ونقل (کریدور مرکزی) به امضا برسانند.

این سفر که با هدف ارتقای مبادلات تجاری و تقویت نقش سازمان دولت‌های ترک انجام شده، با یک نشست خبری مشترک پایان خواهد یافت.

