Zafer Fatih Beyaz
28 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از علی الزیدی، نخستوزیر عراق در آنکارا به طور رسمی استقبال کرد.
سوارهنظامها، خودروی رسمی الزیدی را از خیابان مقابل مجتمع بشتپه تا دروازه تشریفاتی اسکورت کردند.
اردوغان در ورودی اصلی مجتمع بشتپه از الزیدی استقبال کرد. پس از اجرای سرودهای ملی دو کشور، 21 توپ بهصورت نمادین شلیک شدند. 16 سرباز و پرچم به نشانه 16 دولت تاریخی تُرک در این مراسم حاضر بودند.
پس از اینکه الزیدی از گارد تشریفات سان دید، طرفین هیاتهای خود را به یکدیگر معرفی کرده و مقابل پرچمهای دو کشور در پای پلههای مجتمع بشتپه عکس یادگاری گرفتند.
رئیس جمهور اردوغان و علی الزیدی دیدارهای دوجانبه و در سطح هیئتهای نمایندگی برگزار خواهند کرد.
اردوغان و الزیدی پس از این دیدارها در مراسم امضای توافقنامهها و نشست خبری مشترک شرکت خواهند کرد.