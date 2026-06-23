Zafer Fatih Beyaz
23 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 23 ژوئن 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از کارول ناوروتسکی، رئیس جمهور لهستان در آنکارا به طور رسمی استقبال کرد.
سوارهنظامها، خودروی رسمی ناوروتسکی را از خیابان مقابل مجتمع بشتپه تا دروازه تشریفاتی اسکورت کردند.
اردوغان در ورودی اصلی مجتمع بشتپه از ناوروتسکی استقبال کرد. پس از اجرای سرودهای ملی دو کشور، 21 توپ بهصورت نمادین شلیک شدند. 16 سرباز و پرچم به نشانه 16 دولت تاریخی تُرک در این مراسم حاضر بودند.
پس از اینکه ناوروتسکی از گارد تشریفات سان دید، طرفین هیاتهای خود را به یکدیگر معرفی کرده و مقابل پرچمهای دو کشور در پای پلههای مجتمع بشتپه عکس یادگاری گرفتند.
رئیس جمهور اردوغان و کارول ناوروتسکی پس از دیدار دوجانبه، در نشست خبری مشترک شرکت خواهند کرد.
اردوغان به افتخار ناوروتسکی ضیافت شام رسمی برگزار خواهد کرد.