استقبال رسمی اردوغان از رئیس‌جمهور لبنان در آنکارا رئیس‌جمهور ترکیه با تشریفات رسمی از همتای لبنانی خود در آنکارا استقبال کرد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه از جوزف عون، رئیس جمهور لبنان در آنکارا به طور رسمی استقبال کرد.

سواره‌نظام‌ها، خودروی رسمی عون را از خیابان مقابل مجتمع بش‌تپه تا دروازه تشریفاتی اسکورت کردند.

اردوغان در ورودی اصلی مجتمع بش‌تپه از عون استقبال کرد. پس از اجرای سرودهای ملی دو کشور، 21 توپ به‌صورت نمادین شلیک شدند. 16 سرباز و پرچم به نشانه 16 دولت تاریخی تُرک در این مراسم حاضر بودند.

پس از اینکه عون از گارد تشریفات سان دید، طرفین هیات‌های خود را به یکدیگر معرفی کرده و مقابل پرچم‌های دو کشور در پای پله‌های مجتمع بش‌تپه عکس یادگاری گرفتند.

رئیس جمهور اردوغان و جوزف عون پس از دیدار دوجانبه، در نشست خبری مشترک شرکت خواهند کرد.

