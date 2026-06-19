رئیس‌جمهور اردوغان طی مراسمی رسمی از لارنس وانگ، نخست‌وزیر سنگاپور استقبال کرد.

استقبال اردوغان از نخست‌وزیر سنگاپور در استانبول رئیس‌جمهور اردوغان طی مراسمی رسمی از لارنس وانگ، نخست‌وزیر سنگاپور استقبال کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی مراسمی رسمی در کاخ دُلماباغچه استانبول از لارنس وانگ، نخست‌وزیر سنگاپور استقبال کرد.

دیدار دو جانبه میان اردوغان و وانگ و دیدار میان هیئت‌های دو کشور هم اکنون در دفتر کاری ریاست جمهوری کاخ دلماباغچه در جریان است.

در این نشست هاکان فیدان وزیر امور خارجه، مهمت شیمشک وزیر دارایی، برهان‌الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری، آکیف چاغاتای کیلیچ مشاور ارشد رئیس جمهور ترکیه در امور سیاست خارجی و امنیت و بلال اردوغان، رئیس هیئت امنای بنیاد «نشر علم» حضور داشتند.