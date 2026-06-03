استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع پسماند صفر با حضور هزاران مقام و نماینده عالی‌رتبه از 183 کشور جهان خواهد بود.

استانبول میزبان مجمع جهانی «پسماند صفر» با حضور نمایندگان 183 کشور استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع پسماند صفر با حضور هزاران مقام و نماینده عالی‌رتبه از 183 کشور جهان خواهد بود.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع بین المللی «پسماند صفر» با شرکت هزاران مقام و نماینده عالی‌رتبه از 183 کشور خواهد بود.

بنا بر اعلام بنیاد پسماند صفر، این مجمع به عنوان مهم‌ترین برنامه «هفته پسماند صفر استانبول» برگزار خواهد شد و نمایندگان دولت‌ها، رهبران اقتصادی، مدیران محلی، دانشگاهیان و سازمان‌های بین‌المللی را گرد هم خواهد آورد.

جنبش «پسماند صفر» تحت حمایت امینه اردوغان، رئیس هیئت مشورتی شخصیت‌های عالی‌رتبه سازمان ملل در حوزه پسماند صفر و رئیس افتخاری بنیاد پسماند صفر، فعالیت می‌کند.

برگزارکنندگان این مجمع اعلام کرده‌اند که این مجمع به بستری برای گفت‌وگو درباره دیپلماسی محیط زیستی، مدیریت پسماند، اقتصاد چرخشی و اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.