استانبول میزبان مجمع جهانی «پسماند صفر» با حضور نمایندگان 183 کشور

İrem Demir
03 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 03 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
استانبول از پنجم تا هفتم ژوئن میزبان مجمع بین المللی «پسماند صفر» با شرکت هزاران مقام و نماینده عالیرتبه از 183 کشور خواهد بود.
بنا بر اعلام بنیاد پسماند صفر، این مجمع به عنوان مهمترین برنامه «هفته پسماند صفر استانبول» برگزار خواهد شد و نمایندگان دولتها، رهبران اقتصادی، مدیران محلی، دانشگاهیان و سازمانهای بینالمللی را گرد هم خواهد آورد.
جنبش «پسماند صفر» تحت حمایت امینه اردوغان، رئیس هیئت مشورتی شخصیتهای عالیرتبه سازمان ملل در حوزه پسماند صفر و رئیس افتخاری بنیاد پسماند صفر، فعالیت میکند.
برگزارکنندگان این مجمع اعلام کردهاند که این مجمع به بستری برای گفتوگو درباره دیپلماسی محیط زیستی، مدیریت پسماند، اقتصاد چرخشی و اهداف توسعه پایدار در سطح جهانی تبدیل خواهد شد.