اردوغان و مرتس درباره روابط ترکیه-آلمان و مسائل منطقه‌ای گفت‌وگو کردند رئیس‌جمهور ترکیه و صدراعظم آلمان در مورد روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و جهانی تلفنی گفت‌وگو کردند.