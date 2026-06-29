29 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 29 ژوئن 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه با فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان تلفنی گفتوگو کرد.
طبق گزارش اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رهبران دو کشور در مورد روابط دوجانبه ترکیه-آلمان و همچنین مسائل منطقهای و جهانی رایزنی کردند.
اردوغان اظهار داشت که ترکیه و آلمان قصد دارند روابط دوجانبه خود را توسعه دهند و ادامه برداشتن گامهای متقابل برای رسیدن به این هدف مهم است.
رئیسجمهور اردوغان ابراز امیدواری کرد که در اجلاس رهبران ناتو که قرار است در آنکارا برگزار شود، اروپا دفاع خود را در چارچوب ناتو تقویت کند و ارادهای قوی برای حفظ «پیوند فراآتلانتیکی» نشان داده شود.
اردوغان خاطرنشان کرد: برای پایان یافتن جنگ روسیه-اوکراین با صلح دائمی و از سرگیری مذاکرات تلاش میکنیم.