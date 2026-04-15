15 آوریل 2026•بهروزرسانی: 15 آوریل 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا تاکید کرد: هیچ قدرتی نمیتواند با ترکیه و رئیسجمهور ترکیه با زبان تهدید سخن بگوید.
اردوغان درباره تحولات منطقه گفت: با مشتهای گرهکرده نمیتوان مذاکره کرد؛ نباید اجازه داد بهجای گفتوگو، بار دیگر سلاحها سخن بگویند. باید از فرصت ایجاد شده با آتشبس بهخوبی استفاده شود.
اردوغان در مورد حملات آمریکا/اسرائیل به ایران تصریح کرد: ما در حال ارائه پیشنهادات و ابتکارات لازم برای کاهش تنش، تمدید آتشبس و ادامه مذاکرات هستیم.
رئیسجمهور ترکیه در ادامه گفت: دولت اسرائیل از برقراری صلح و توقف درگیریها رضایت ندارد و به دنبال فرصتی برای تخریب یا مختل کردن توافقات جاری است.
اردوغان افزود: اگر در منطقه ما صلحی برقرار شود، علیرغم رژیم صهیونیستی خواهد بود. اگر ثباتی برقرار شود نیز باز هم علیرغم دولت اسرائیل تحقق خواهد یافت.
وی درباره تحولات فلسطین گفت: به دفاع از حقوق برادران و خواهرانمان که زمینهایشان در کرانه باختری اشغال شده است، و پیگیری پرونده کودکانی که در لبنان در خواب به قتل رسیدهاند، ادامه خواهیم داد.
اردوغان تصریح کرد: از دوست عزیزم پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا که در مقابل تهدیدات قصاب غزه نتانیاهو سر فرود نیاورده، نهایت تقدیر و تشکر را دارم.
وی درباره موضع ترکیه نیز گفت: ما به ظالم «ظالم» خواهیم گفت، به راهزن «راهزن» و به قاتل «قاتل» و همچنان صدای کودکان غزه خواهیم بود و به فریاد مادران داغدار گوش خواهیم سپرد.
اردوغان ادامه داد: در چارچوب اصل صلح در میهن، صلح در منطقه و صلح در جهان، آماده مشارکت در تلاشها برای ایجاد صلح در منطقه و جهان هستیم.
وی تاکید کرد: به کسانی که به من و کشورمان زبان درازی میکنند، به آن کودککشها، چند واقعیت را یادآوری میکنم: جمهوری ترکیه یک کشور معمولی نیست.
وی خاطرنشان کرد: آنها بی آنکه به خون 73 هزار فلسطینی در غزه که به دستانشان آغشته است، بنگرند، بیشرمانه از طریق برادران کُرد ما به کشورمان تهمت میزنند؛ ما به این دام نخواهیم افتاد.
اردوغان در پایان سخنان خود درباره کشتی حفاری ترکیه موسوم به «چاغری بی» در سومالی گفت: ما به دنبال استعمار نیستیم، بلکه خواهان برد مشترک هستیم. با تمام وجود باور داریم که «چاغریبی» خبرهای خوشی برای برادران سومالیایی ما خواهد داشت.