رئیس‌جمهور ترکیه گفت که هلال احمر کشور با فعالیت‌های خود در فلسطین، بوسنی‌وهرزگوین، افغانستان، سومالی، عراق و سوریه در قلب و یاد برادران‌مان در منطقه، جا گرفته است.

اردوغان: هلال احمر ترکیه جایگاه محکمی در قلوب برادران‌مان در منطقه دارد رئیس‌جمهور ترکیه گفت که هلال احمر کشور با فعالیت‌های خود در فلسطین، بوسنی‌وهرزگوین، افغانستان، سومالی، عراق و سوریه در قلب و یاد برادران‌مان در منطقه، جا گرفته است.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم اهدای جوایز هلال احمر در آنکارا، اظهار داشت: هلال احمر با فعالیت‌های خود در فلسطین، بوسنی‌وهرزگوین، افغانستان، سومالی، عراق و سوریه در قلب و یاد برادران‌مان در منطقه که با آنها پیوندهای عاطفی داریم، جا گرفته است.

اردوغان گفت: هلال احمر از هفتم اکتبر تا کنون با توزیع 15 میلیون وعده غذای گرم به سفره های برادران و خواهران در غزه کمک کرده و روزانه بین 30 هزار نفر غذای گرم توزیع کرده است.

او افزود: جمعیت هلال احمر ترکیه در غزه که شبکه صهیونیستی نسل‌کشی به رهبری نتانیاهو همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد، بیش از 26 هزار تن کمک‌های بشردوستانه را به منطقه رسانده است.

اردوغان تصریح کرد: کسانی که راه هیتلر را دنبال می‌کنند نباید فراموش کنند که اگر به همین منوال ادامه دهند، سرنوشتشان مانند دیگر مستبدان تاریخ خواهد بود.

او تاکید کرد: ترکیه در حالی که دست یاری خود را به سوی ستمدیدگان دراز می‌کند، از سوی دیگر نیز به تلاش‌های خود برای پاسخگو کردن شبکه جنایت‌کار در برابر قانون و تاریخ ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور ترکیه خاطرنشان کرد: اسرائیل تحت رژیم فعلی خود به کارخانه‌ای برای تولید فتنه، که مواد اولیه آن چیزی جز خون و اشک، چیزی جز بی‌ثباتی و هرج و مرج نیست، تبدیل شده است.

اردوغان گفت: کسانی که همانند کوسه‌های تشنه به خون، به جغرافیای ما حمله می‌کنند، حساب خونی را که ریخته‌اند پس خواهند داد؛ و آه مظلومان یقه ظالمان را خواهد گرفت.

او با اشاره به اینکه با پروژه «پروترک» داروهای حیاتی که از خون به دست می‌آید را در کشورمان تولید خواهیم کرد، بیان کرد: ترکیه را در زمره کشورهایی قرار خواهیم داد که از پلاسما داروی حیاتی تولید می‌کنند.

اردوغان همچنین اظهار داشت: با تولید سالانه حدود 3 میلیون کیسه خون در کشور و در تأسیسات خودمان، هزینه وارداتی یک میلیارد لیره‌ای در این زمینه را به صفر خواهیم رساند.

