رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مسجد سلیمیه پس از مرمت آن در استان ادیرنه، اظهار داشت منطقه‌مان هزینه اقتصادی سنگین به دلیل حملات به ایران می‌پردازد.

اردوغان: منطقه بهای اقتصادی سنگینی را به‌دلیل حملات به ایران می‌پردازد رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مسجد سلیمیه پس از مرمت آن در استان ادیرنه، اظهار داشت منطقه‌مان هزینه اقتصادی سنگین به دلیل حملات به ایران می‌پردازد.

ادیرنه / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مسجد سلیمیه پس از مرمت آن و تکمیل تعدادی از پروژه‌ها و تأسیسات اقتصادی در استان ادیرنه، اظهار داشت: در حال حاضر که جنگ روسیه - اوکراین به پایان نرسیده، منطقه‌مان هزینه اقتصادی سنگین به دلیل حملات به ایران می‌پردازد.

اردوغان افزود: صهیونیست‌های قاتل با زیر پا گذاشتن تمامی حقوق و اصول انسانی به خونریزی در غزه و لبنان ادامه می‌دهند.

او همچنین تاکید کرد: در مسیر دستیابی به هدف «ترکیه عاری از تروریسم» پیشرفت بسیار مهمی حاصل شده است و ان‌شاءالله این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.