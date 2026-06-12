Başak Akbulut Yazar
12 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئن 2026
ادیرنه / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم افتتاحیه مسجد سلیمیه پس از مرمت آن و تکمیل تعدادی از پروژهها و تأسیسات اقتصادی در استان ادیرنه، اظهار داشت: در حال حاضر که جنگ روسیه - اوکراین به پایان نرسیده، منطقهمان هزینه اقتصادی سنگین به دلیل حملات به ایران میپردازد.
اردوغان افزود: صهیونیستهای قاتل با زیر پا گذاشتن تمامی حقوق و اصول انسانی به خونریزی در غزه و لبنان ادامه میدهند.
او همچنین تاکید کرد: در مسیر دستیابی به هدف «ترکیه عاری از تروریسم» پیشرفت بسیار مهمی حاصل شده است و انشاءالله این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.