Narges Rezaie
15 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 15 ژوئیه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنرانی در برنامهای به مناسبت دهمین سالگرد 15 جولای، تحت عنوان «اراده از آن ماست، پیروزی از آن ماست» در آنکارا گفت: آن شب، ما شاهد برانگیخته شدن دوباره روحیهای بودیم که در طول جنگ استقلال برخاسته بود و دیدیم که ملت عزیز ما چقدر بزرگ است.
وی در ادامه تاکید کرد: پیر و جوان، زن و مرد، ملت ما در شب 15 جولای حماسهای باشکوه آفرید.
اردوغان اظهار داشت: از غزه تا لبنان، از سومالی تا سوریه، از آراکان تا سودان، هر کجا که اشک یک مظلوم و قربانی میریزد ما به کمک و حمایت خود از آنها ادامه خواهیم داد.
وی گفت: همانطور که 10 سال پیش این کشور را با برادری از چنگال اسارت آزاد کردیم، انشاالله با همدلی آن را به آینده نیز خواهیم رساند.
رئیسجمهور ترکیه افزود: مظلومان و قربانیان با امید بسیار به ترکیه چشم دوختهاند. ما میدان را به کسانی که انواع سناریوهای کثیف را برای خاموش کردن این امید طراحی میکنند، نخواهیم سپرد.
اردوغان ادامه داد: همانطور که این ملت بزرگ شهدای خود را فراموش نکرده، سرکردگان تروریستهایی را که در خارج از کشور چون یک بیوطن آخرین نفسهایشان را کشیدند نیز فراموش نخواهد کرد و نخواهد بخشید.
وی همچنین تاکید کرد: اگرچه مرگ سرکرده این گروه تروریستی فتو، آن را تضعیف کرده و امیدهایش را از بین برده است، اما ما نمیتوانیم در مبارزه با این شبکه موذی سهلانگاری کنیم.
اردوغان گفت: کسانی که قهرمانانه در برابر کودتا مقاومت کردند، کسانی که کودتاچیان را تبرئه کردند و آنهایی که سعی در تبرئه کودتاچیان داشتند، هرگز فراموش نخواهند شد.
وی افزود: تا زمانی که فتو وجود دارد، مبارزه علیه فتو ادامه خواهد یافت. ما با صبر و شکیبایی به مبارزه علیه فتو بر اساس قانون تا رفع کامل خطر ادامه خواهیم داد.
رئیسجمهور ترکیه گفت: بدون اینکه در دامهایی که فتو میخواهد ما را به آن بکشاند، بیفتیم با دقت و احتیاط بهویژه عناصر مخفی این گروه را تعقیب خواهیم کرد.
اردوغان خاطرنشان کرد: در این مرحله، همه باید ببینند که برای گروههای تروریستی همه چیز تمام شده است. با دشمنی با ترکیه به هیچ جایی نخواهند رسید.
وی تاکید کرد: تا ریشهکن کردن این شبکه جاسوسی (فتو) که بزرگترین ویژگی آن این است که مانند یک غده سرطانی از داخل بدن را میجود، به مبارزه ادامه خواهیم داد.
اردوغان گفت: دولت ما از قدرت کافی برای دفع تمام تهدیدات علیه خود و له کردن سر خائنانی که سر بر میآورند، برخوردار است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هر کسی که اقدامات غیرقانونی انجام دهد، هر کسی که به دشمنی با این ملت ادامه دهد، هر کسی که در صدد خنجر زدن به قلب ترکیه باشد، در پیشگاه عدالت پاسخگو خواهد بود.
اردوغان گفت: کسانی که علیه دموکراسی، اراده ملی و دولت منتخب ما توطئه میکنند، بدانند که در جایگاه متهم قرار خواهند گرفت و حتی جرات فکر کردن به لطمه زدن به این ملت را نخواهند داشت.