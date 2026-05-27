اردوغان: معتقدم نتانیاهو در برابر مسلمانان جهان درس لازم را خواهد گرفت رئیس‌جمهور اردوغان پس از اقامه نماز عید قربان در مسجد بزرگ چاملیجای استانبول، با اشاره به وضعیت غزه و فلسطین گفت که معتقد است نتانیاهو در برابر مسلمانان جهان درس لازم را خواهد گرفت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، نماز عید قربان را در مسجد بزرگ چاملیجا در استانبول اقامه کرد.

اردوغان پس از خروج از محل اقامت خود در منطقه کیسیکلی اوسکودار، به مسجد بزرگ چاملیجا رفت.

وی هنگام ورود به مسجد با شهروندان سلام و احوالپرسی کرد و با حاضران به گفت‌وگو پرداخت.

نماز عید به امامت حافظ کریم اوزتُرک، امام خطیب مسجد بزرگ چاملیجا برگزار شد و اردوغان نیز در کنار شهروندان در صف نماز ایستاد.

رئیس‌جمهور ترکیه پس از اقامه نماز، به خطبه عید گوش داد و سپس در سخنانی خطاب به نمازگزاران، از خداوند خواست مسلمانان را در سلامت و آرامش به عیدهای بیشتری برساند.

وی گفت: امیدوارم وحدت و همبستگی ما پایدار بماند و این اتحاد تا قیامت ادامه پیدا کند.

اردوغان با اشاره به اینکه عید قربان نماد تسلیم و بندگی است، اظهار داشت: خداوند روحیه تسلیم را به ما و فرزندانمان نیز عطا کند. هرگز از این تسلیم فاصله نگیریم و در همین مسیر حرکت کنیم. امروز ما این روحیه تسلیم را در غزه و فلسطین جست‌وجو می‌کنیم. تا زمانی که این تسلیم وجود داشته باشد، جهان اسلام به اذن خداوند متحد و در کنار یکدیگر خواهد بود.

رئیس‌جمهور ترکیه پس از تبریک عید قربان به حاضران، با نمازگزاران عید دیدار و عید را تبریک گفت.

اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگاران پس از خروج از مسجد نیز تاکید کرد که عیدها، روزهای محبت، احترام، وحدت، همبستگی و همیاری هستند.

وی افزود: عید قربان ویژگی خاصی دارد؛ این عید، عید تسلیم است. در این تسلیم، رابطه پدر و فرزند و مفهوم قربانی را می‌بینیم. قربانی نماد نزدیکی و تجلی این نزدیکی است.

اردوغان با اشاره به حضور مسلمانان در عرفات گفت: در آنجا نزدیکی، تسلیم، اتحاد و همبستگی را مشاهده کردیم. اکنون نیز بازگشت حجاج آغاز شده است. خداوند حج همه برادران و خواهران ما را قبول کند و این وحدت و همدلی را نصیب همه مسلمانان سازد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با اشاره به وضعیت فلسطین و غزه تصریح کرد: ما فلسطین و غزه را تجربه کردیم. آنچه در فلسطین و غزه رخ می‌دهد، برای ما در این عید معنایی متفاوت و جایگاهی ویژه دارد. امیدوارم خداوند کاری کند که این فرد ظالم به نام نتانیاهو در برابر مسلمانان جهان درس لازم را بگیرد. امیدواریم هرچه زودتر شاهد این ایستادگی باشیم و میلیون‌ها مسلمان آن را از نزدیک تجربه کنند. خداوند یار و یاور ما باشد. امیدوارم عید قربان زمینه‌ساز اتحاد جهان اسلام شود.

پس از پایان سخنان اردوغان، از خبرنگاران با شکلات و سیمیت پذیرایی شد.

