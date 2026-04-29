29 آوریل 2026•بهروزرسانی: 29 آوریل 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم اهدای جوایز یازدهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم که در بش تپه برگزار شد، گفت: ما مسلمانان درحال عبور از دوره سختی بوده و از فلسطین تا لبنان و از خلیج تا سودان با درد و رنج مردم منطقه روبرو هستیم.
اردوغان افزود: جهان به اصطلاح متمدن نیز نسبت به کشتار وحشیانه نوزادان و مردم بی دفاع ساکت است.
او تصریح کرد: امروز همه ما شاهد چهره واقعی کسانی هستیم که سالها در هر فرصتی با تکبر از عدالت و برابری دم میزدند.
رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ما به عنوان مسلمانان باید تفرقه، نفاق، خصومت و اختلافات بیموقع و بیمعنی را کنار بگذاریم و متحد شویم.