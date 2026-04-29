رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در برنامه‌ای در آنکارا، تاکید کرد که مسلمانان دوره سختی را پشت سر می‌گذارند و باید خصومت و اختلافات بی‌موقع و بی‌معنی را کنار بگذارند.

اردوغان: مسلمانان دوره سختی را پشت سر می‌گذارند و باید اختلافات را کنار بگذارند رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در برنامه‌ای در آنکارا، تاکید کرد که مسلمانان دوره سختی را پشت سر می‌گذارند و باید خصومت و اختلافات بی‌موقع و بی‌معنی را کنار بگذارند.

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم اهدای جوایز یازدهمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و تلاوت قرآن کریم که در بش تپه برگزار شد، گفت: ما مسلمانان درحال عبور از دوره سختی بوده و از فلسطین تا لبنان و از خلیج تا سودان با درد و رنج مردم منطقه روبرو هستیم.

اردوغان افزود: جهان به اصطلاح متمدن نیز نسبت به کشتار وحشیانه نوزادان و مردم بی دفاع ساکت است.

او تصریح کرد: امروز همه ما شاهد چهره واقعی کسانی هستیم که سال‌ها در هر فرصتی با تکبر از عدالت و برابری دم می‌زدند.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: ما به عنوان مسلمانان باید تفرقه، نفاق، خصومت و اختلافات بی‌موقع و بی‌معنی را کنار بگذاریم و متحد شویم.