استانبول / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه‌ اجتماعی NSosyal فرارسیدن «20 ژوئیه؛ عید صلح و آزادی» را به مردم ترک قبرس تبریک گفته و تاکید کرد که به عنوان کشور ضامن، هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه عادلانه‌شان تنها نخواهیم گذاشت.

رئیس‌جمهور اردوغان در این پیام به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس، با قدردانی از شهدا و جانبازان قهرمان، یاد و خاطره آنها را گرامی داشت.

اردوغان نوشت: از صمیم قلب، «20 ژوئیه؛ عید صلح و آزادی» مردم ترک قبرس را تبریک می‌گویم و به برادران و خواهران ترک‌تبار خود درود می‌فرستم. ما به عنوان کشور ضامن، هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه عادلانه‌شان تنها نخواهیم گذاشت.