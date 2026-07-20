20 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 20 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی NSosyal فرارسیدن «20 ژوئیه؛ عید صلح و آزادی» را به مردم ترک قبرس تبریک گفته و تاکید کرد که به عنوان کشور ضامن، هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه عادلانهشان تنها نخواهیم گذاشت.
رئیسجمهور اردوغان در این پیام به مناسبت پنجاه و دومین سالگرد عملیات صلح قبرس، با قدردانی از شهدا و جانبازان قهرمان، یاد و خاطره آنها را گرامی داشت.
اردوغان نوشت: از صمیم قلب، «20 ژوئیه؛ عید صلح و آزادی» مردم ترک قبرس را تبریک میگویم و به برادران و خواهران ترکتبار خود درود میفرستم. ما به عنوان کشور ضامن، هرگز مردم ترک قبرس را در مبارزه عادلانهشان تنها نخواهیم گذاشت.