رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی تاکید کرد ما هرگز نمی‌توانیم امنیت ترکیه را به دست دیگران بسپاریم و هرگز نمی‌توانیم امنیت ملی خود را به خطر بیندازیم.

اردوغان: ما هرگز نمی‌توانیم امنیت ترکیه را به دست دیگران بسپاریم رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی تاکید کرد ما هرگز نمی‌توانیم امنیت ترکیه را به دست دیگران بسپاریم و هرگز نمی‌توانیم امنیت ملی خود را به خطر بیندازیم.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم فارغ‌التحصیلی افسران در دانشگاه دفاع ملی ترکیه، تاکید کرد: ما هرگز نمی‌توانیم امنیت ترکیه را به دست دیگران بسپاریم و هرگز نمی‌توانیم امنیت ملی خود را به خطر بیندازیم.

اردوغان گفت: جنگ‌ها دیگر فقط در میدان‌های نبرد انجام نمی‌شوند؛ بلکه از طریق حملات سایبری و کارزارهای دروغ‌پراکنی نیز پیش می‌روند.

او خاطرنشان کرد: به عنوان یک دولت، در زمانی که الگوی امنیت بین‌المللی در حال دگرگونی بنیادین است، در حال پیشرفت به سمت تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی سیستم جدید هستیم.