Sarah Aşkar
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم فارغالتحصیلی افسران در دانشگاه دفاع ملی ترکیه، تاکید کرد: ما هرگز نمیتوانیم امنیت ترکیه را به دست دیگران بسپاریم و هرگز نمیتوانیم امنیت ملی خود را به خطر بیندازیم.
اردوغان گفت: جنگها دیگر فقط در میدانهای نبرد انجام نمیشوند؛ بلکه از طریق حملات سایبری و کارزارهای دروغپراکنی نیز پیش میروند.
او خاطرنشان کرد: به عنوان یک دولت، در زمانی که الگوی امنیت بینالمللی در حال دگرگونی بنیادین است، در حال پیشرفت به سمت تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی سیستم جدید هستیم.