اردوغان: ظرفیت‌های ترکیه در بخش صنایع دفاعی را با کشورهای دوست به اشتراک می‌گذاریم رئیس‌جمهور ترکیه بر به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های کشور در حوزه صنایع دفاعی با کشورهای دوست تاکید کرد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در مراسم تحویل کشتی جنگی ساخت ترکیه به رومانی، بر به اشتراک گذاشتن ظرفیت‌های کشور در حوزه صنایع دفاعی با کشورهای دوست تاکید کرد.

اردوغان با اشاره به شرایط پیچیده حاکم بر جهان، تصریح کرد: در دوره بسیار آشفته‌ای به سر می‌بریم؛ دوره‌ای که در آن، هرکس در میدان قدرتمند نباشد، جایی پشت میز مذاکره ندارد.

او با اشاره به دستیابی ترکیه به صادرات ماهانه 996 میلیون دلاری صنایع دفاعی در ماه می، گفت: اشتراک توانایی و ظرفیت ترکیه در بخش صنایع دفاعی با کشورهای دوست را وظیفه خود می‌دانیم. 23 سال پیش صادرات سالانه 248 میلیون دلار بود اما اکنون تنها در یک هفته این میزان صادرات انجام می‌دهیم.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین با تاکید بر مواضع راهبردی آنکارا اعلام کرد که هدف اصلی ترکیه ایجاد تنش نیست بلکه تقویت مبانی صلح عدالت آرامش و ثبات ماندگار منطقه است.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی‌های روزافزون نظامی و بومی این کشور، از جایگاه پیشرو ترکیه در ساخت هم‌زمان ناوهای جنگی در سطح جهان خبر داد.

رئیس‌جمهور ترکیه افزود:صنایع کشتی‌سازی نظامی ما اکنون شلوغ‌ترین پربارترین و پویاترین روزهای خود را در طول کل تاریخ صد و سه ساله جمهوریت تجربه می‌کند. توافق فروش کشتی به رومانی نخستین صادرات کشتی جنگی از سوی ترکیه به یک کشور عضو ناتو و اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

