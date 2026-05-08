اردوغان: صنعت دفاعی ترکیه یک اکوسیستم مورد اعتماد و ترجیحی در سراسر جهان است رئیس جمهور ترکیه در نمایشگاه بین‌المللی «ساحا 2026» در استانبول، گفت صنعت دفاعی ترکیه اکنون به یک اکوسیستم تبدیل شده و نه تنها در منطقه خود، بلکه در مقیاس جهانی نیز مورد توجه، اعتماد و ترجیح قرار گرفته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی و هوافضای «ساحا 2026» در استانبول، گفت: ترکیه در حوزه‌های دفاعی، هوانوردی و فضایی، نام خود را با افتخار در زمره کشورهایی ثبت کرده است که ستاره‌شان در سطح جهانی به شکوه می‌درخشد.

اردوغان اظهار داشت: صنعت دفاعی ترکیه اکنون به یک اکوسیستم تبدیل شده و نه تنها در منطقه خود، بلکه در مقیاس جهانی نیز مورد توجه، اعتماد و ترجیح قرار گرفته است.

او تصریح کرد: با امضای 182 توافق‌نامه، حجم کل همکاری‌های تجاری به 8 میلیارد دلار رسید. از این رقم، 6 میلیارد دلار مربوط به تفاهم‌نامه‌های مستقیم در حوزه صادرات بوده است.

اردوغان افزود: صادرات ترکیه در چهار ماهه نخست سال 2026 رشد 28 درصدی را تجربه کرد.

او خاطرنشان کرد: پاسخ کسانی که می‌گفتند "نمی‌توانید" را امروز در نمایشگاه صنایع دفاعی و هوافضای SAHA 2026 و تسلیحاتی که در شرایط جنگی امتحان شده‌اند، دادیم.

رئیس جمهور ترکیه تاکید کرد: یکی از ابعاد مهم دیگر حوزه امنیت ملی علاوه بر صنایع دفاعی و بازدارندگی، تقویت جبهه داخلی با رشد اتحاد و یکپارچگی ملی است.

او در بخشی از سخنان خود همچنین تاکید کرد: ترکیه عاری از تروریسم، نام چشم‌انداز بزرگی است که با تقویت جبهه‌های داخلی ترکیه و کشورهای همسایه، بنای آینده‌ای را هدف قرار داده است که در آن صلح حاکم باشد.

اردوغان گفت: راهبردی‌ترین قدم ما برای تحکیم قلعه داخلی، فرآیند 18 ماهه «ترکیه بدون ترور» و تحقق منطقه‌ای عاری از تروریسم جهت بنای آینده‌ای روشن و صلح‌آمیز برای تمامی شهروندان است.

وی اظهار داشت: ترکیه عاری از تروریسم، سنگری مستحکم در برابر کشمکش‌ها و رقابت‌های سهم طلبانه در منطقه است که در اذهان آگاه و قلوب ملت‌مان بنا شده است.

