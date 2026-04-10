اردوغان صدوهشتادویکمین سالگرد تاسیس پلیس ترکیه را تبریک گفت

Zafer Fatih Beyaz
10 آوریل 2026•بهروزرسانی: 10 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در دیدار با مصطفی چیفتچی، وزیر کشور و هیئت همراه به مناسبت صدوهشتادویکمین سالگرد تأسیس نیروی پلیس ترکیه و هفته پلیس، از نقش نیروهای پلیس در حفظ امنیت تشکر کرد.
اردوغان با اشاره به شرایط پرتنش منطقه، تاکید کرد که سهم نیروهای پلیس در تامین آرامش و امنیت شهروندان بسیار مهم بوده و این نیروها در مقابله با تهدیدهایی همچون تروریسم، قاچاق مواد مخدر، جرایم سایبری و بینظمیهای اجتماعی با فداکاری عمل کردهاند.
وی همچنین یاد شهدای نیروهای امنیتی، پلیس، ارتش، ژاندارمری و نیروهای حافظ امنیت را گرامی داشت و برای جانبازان آرزوی سلامتی کرد. رئیسجمهور ترکیه افزود که دولت همچنان به حمایت همهجانبه از پلیس ادامه خواهد داد.
در این دیدار، وزیر کشور ترکیه نیز با اشاره به افزایش توان عملیاتی و فنی پلیس در سالهای اخیر، از حمایتهای دولت و رئیسجمهور از نیروهای امنیتی قدردانی کرد و بر ادامه مبارزه با انواع جرایم و تهدیدهای امنیتی تأکید نمود.