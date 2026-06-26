اردوغان: صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید

26 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئن 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست عمومی مجمع صادرکنندگان ترکیه و مراسم اهدای جوایز برترین صادرکنندگان در استانبول، اظهار داشت: صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید.
اردوغان افزود: ما اکنون در عرض یکهفته همان مقدار محصولات را صادر میکنیم که قبلا در طول یک سال صادر میکردیم.
او تاکید کرد: برای اهتزاز پرچم ترکیه در تمامی گذرگاههای کمرگی جهان تلاش کردیم و موفقیتهای کشورمان در حوزه صادرات به منبعی برای انگیزه و افتخار ملی تبدیل شده است.
رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: سقف سالانه تسهیلات تنزیل مجدد را با اختصاص 500 میلیون لیر دیگر، از 4.5 میلیارد به 5 میلیارد لیر افزایش میدهیم.