رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست عمومی مجمع صادرکنندگان ترکیه در استانبول، اظهار داشت صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید.

اردوغان: صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست عمومی مجمع صادرکنندگان ترکیه در استانبول، اظهار داشت صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید.

استانبول / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست عمومی مجمع صادرکنندگان ترکیه و مراسم اهدای جوایز برترین صادرکنندگان در استانبول، اظهار داشت: صادرات دفاعی ترکیه از 248 میلیون دلار در سال به 992 میلیون دلار در ماه رسید.

اردوغان افزود: ما اکنون در عرض یک‌هفته همان مقدار محصولات را صادر می‌کنیم که قبلا در طول یک سال صادر می‌کردیم.

او تاکید کرد: برای اهتزاز پرچم ترکیه در تمامی گذرگاه‌های کمرگی جهان تلاش کردیم و موفقیت‌های کشورمان در حوزه صادرات به منبعی برای انگیزه و افتخار ملی تبدیل شده است.

رئیس جمهور ترکیه بیان کرد: سقف سالانه تسهیلات تنزیل مجدد را با اختصاص 500 میلیون لیر دیگر، از 4.5 میلیارد به 5 میلیارد لیر افزایش می‌دهیم.