اردوغان: دوره 2026-2035 به عنوان «دهه خانواده و جمعیت» تعیین شد

Halil Silahşör
02 مه 2026•بهروزرسانی: 02 مه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، ر ئیسجمهور ترکیه، امروز شنبه طی سخنانی در برنامه معرفی چشمانداز «دهه خانواده و جمعیت (2026-2035)» که در مرکز کنگره خلیج در شهر استانبول برگزار شد، از تدوین نقشهراه جدیدی برای مقابله با چالشهای جمعیتی خبر داد.
وی با تاکید بر اینکه قدرت جامعه در گرو قدرت خانواده است، اظهار داشت: «وقتی خانواده تضعیف شود، فرد ضعیف شده و جامعه خون از دست میدهد؛ اما خانواده قوی، فرد و جامعهای قدرتمند میسازد.»
اردوغان با ارائه آمارهای هشداردهنده از وضعیت جمعیتی ترکیه، تصریح کرد که نرخ باروری از سال 2017 به پایینتر از سطح جایگزینی (2.1) سقوط کرده و نرخ جمعیت سالمند در سال 2025 به 11.1 درصد رسیده است.
وی افزود: «با وجود اینکه ترکیه همچنان 10 سال جوانتر از اتحادیه اروپا است، اما روند صعودی سن ازدواج و افزایش آمار طلاق، ما را بر آن داشت تا دوره 2026-2035 را به عنوان دهه خانواده و جمعیت نامگذاری کنیم.»
رئیسجمهور ترکیه در این نشست، 5 اولویت راهبردی این برنامه را به شرح زیر تبیین کرد:
- حفاظت از نهاد خانواده و نسلهای آینده.
- تشویق و تسهیل امر ازدواج.
- تلاش برای افزایش نرخ باروری.
- تربیت کیفی جوانان و تامین رفاه سالمندان.
- توسعه بومی مناطق روستایی و توزیع متوازن جمعیت در سطح کشور.
اردوغان همچنین اعلام کرد که از این پس، آخرین هفته ماه مه به عنوان «هفته ملی خانواده» گرامی داشته خواهد شد تا آگاهی اجتماعی در این زمینه افزایش یابد.
وی در پایان، اتهامات مربوط به تضعیف حقوق زنان در پی تقویت نهاد خانواده را «پوچ» خواند و تاکید کرد که درستی این اقدامات در آینده بهتر درک خواهد شد.