Zafer Fatih Beyaz
09 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 09 ژوئن 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنرانی در سلسله نشستهای امنیت ملی در آنکارا، اظهارداشت: عملیاتهای ما در عراق و سوریه، با درهم شکستن سقف شیشهای تحمیل شده بر فراز کشورمان، دورهای جدید را در پارادایم امنیتی ما آغاز کرده است.
رئیس جمهور ترکیه تصریح کرد: همزمان با مبارزه چند بعدی علیه گروههای تروریستی، عملیاتهای برون مرزی را اجرا و یک سد امنیتی در سراسر مرزهای جنوبی ترکیه تشکیل دادیم. فرایند "ترکیه عاری از تروریسم" فراتر از یک سیاست امنیتی، نام چشمانداز راهبردی دولت برای قرن جدید کشورمان است.
اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نه تنها برای بقای ترکیه، بلکه برای صلح، رفاه و ثبات دوستان و برادران خود نیز چارهای جز قوی بودن نداریم.
او افزود: ترکیه نشان داد که دیگر کشوری نیست که در سناریوهای دیگران برای آن نقشی تعیین شود بلکه کشوری است که داستان خود را مینویسد و به بازیگری تعیینکننده در منطقه تبدیل شده است. ترکیه یکی از کشورهای پیشرو در تشخیص سریع و آمادگی برای شرایط جنگی و شرایط امنیتی متغیر بوده است.