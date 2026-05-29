اردوغان در مراسم گرامی‌داشت سالگرد فتح استانبول: این رویداد تبدیل تاریکی به روشنایی بود

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم گرامی‌داشت 573مین سالگرد فتح استانبول، گفت که فتح این شهر به معنای تبدیل تاریکی به روشنایی بود.

رئیس‌جمهور ترکیه تصریح کرد: فتح استانبول تنها به معنای یک پیروزی بزرگ یا رویدادی که عصر جدیدی گشود، نیست؛ بلکه به معنای تبدیل تاریکی به روشنایی در استانبول به عنوان نور چشم جهان است.

اردوغان اظهار داشت: فتح استانبول به معنای نجات و بازسازی شهری است که معابدش از جمله ایاصوفیه غارت و تخریب می‌شدند و محلاتش تبدیل به باتلاق شده بودند.

او با اشاره به وقایع مربوط به فتح استانبول در سال 1453 میلادی، افزود: فتح استانبول نمونه آشکار عزم ملت‌مان برای دستیابی به اهداف متعالی است.

اردوغان در ادامه خاطرنشان کرد: هنوز کسانی هستند که نمی‌توانند فتح استانبول را بپذیرند. آنها هنوز هم نتوانسته‌اند از یک کینه 573 ساله رها شوند.



او گفت: آنهایی که قادر به پذیرش واقعیت تلاوت قرآن کریم در کاخ توپ‌قاپی و طنین اذان در مسجد ایاصوفیه نیستند به دنبال تغییر موقعیت استانبول هستند.