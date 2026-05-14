اردوغان: در صنایع دفاعی، همکاری بسیار خوبی با قزاقستان داریم رئیس جمهور ترکیه در جلسه اختتامیه نشست تجاری ترکیه - قزاقستان در آستانه، اظهار داشت که در حوزه صنایع دفاعی، همکاری بسیار خوبی با قزاقستان داریم.

آستانه / خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در جلسه اختتامیه نشست تجاری ترکیه - قزاقستان در استانه، اظهار داشت که در حوزه صنایع دفاعی، همکاری بسیار خوبی با قزاقستان داریم.



اردوغان افزود: امروز نیز اراده خود را برای گسترش این همکاری‌ها، از جمله در پروژه‌های جدید و تولید مشترک، مورد تأیید قرار دادیم.



وی خاطرنشان کرد: به لطف مشارکت قوی مان (با قزاقستان) که بر اساس اعتماد متقابل بنا شده است، حجم تجارت دوجانبه در سال گذشته به 10 میلیارد دلار رسید.

او ادامه داد: ما قاطعانه به تلاش‌های خود برای رسیدن به هدف 15 میلیارد دلاری به شیوه‌ای پایدار و متعادل ادامه می‌دهیم.



اردوغان همچنین گفت: به عنوان ترکیه، ما کشوری هستیم که سال‌ها پیش با تنوع بخشیدن به منابع خود، امنیت تأمین انرژی را تضمین کرده‌ایم. ما مایلیم نفت بیشتری را از قزاقستان به بازارهای جهانی از طریق کشورمان منتقل کنیم.