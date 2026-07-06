اردوغان در اجلاس ناتو در آنکارا میزبان رهبران 32 کشور خواهد بود

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در چارچوب سی‌وششمین نشست سران کشورهای عضو ناتو که در روزهای 7 و 8 ژوئیه در آنکارا برگزار می‌شود، در مجموعه ریاست‌جمهوری بش‌تپه با رهبران 32 کشور دیدار خواهد کرد.

اردوغان در حاشیه این نشست با شماری از رهبران از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، الکساندر استوب، رئیس‌جمهور فنلاند، پیتر پلگرینی، رئیس‌جمهور اسلواکی، کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، ادی راما، نخست‌وزیر آلبانی، رومِن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، میلویکو اسپاییچ، نخست‌وزیر مونته‌نگرو، مارک روته، دبیرکل ناتو و آنتونیو کوشتا، رئیس شورای اروپا، گفت‌وگو خواهد کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده، انتظار می‌رود اردوغان روز 7 ژوئیه به‌صورت دوجانبه با دونالد ترامپ دیدار کرده و پس از آن در یک نشست خبری مشترک شرکت کنند.

همچنین اردوغان و همسرش امینه اردوغان ضیافت شام برای سران کشورهای شرکت کننده و همسران آنان در مجموعه ریاست‌جمهوری بش‌تپه ترتیب خواهند داد.

در دومین روز اجلاس، رئیس‌جمهور ترکیه از رهبران شرکت‌کننده هنگام ورود استقبال خواهد کرد و پس از گرفتن عکس یادگاری، نشست با سخنرانی افتتاحیه مارک روته، دبیرکل ناتو، آغاز می‌شود. سپس اردوغان و دیگر رهبران به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

پس از پایان نشست نیز اردوغان، ترامپ و شماری دیگر از رهبران در سالن نمایشگاه ملت در مجموعه بش‌تپه، به‌طور جداگانه کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد.