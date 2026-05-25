اردوغان: حفاظت از نهاد خانواده برای آینده ملت اهمیت حیاتی دارد رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت «هفته ملی خانواده» بر اهمیت حفظ نهاد خانواده و انتقال ارزش‌های ملی و معنوی به نسل‌های آینده تأکید کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه به مناسبت «هفته ملی خانواده» در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی، پیامی منتشر و ابراز امیدواری کرد که هفته ملی خانواده که در آخرین هفته ماه مه گرامی داشته می‌شود، برای کشور، ملت و تمامی خانواده‌ها خیر و برکت به همراه داشته باشد.

وی در این پیام، خانواده را نهادی توصیف کرد که هویت و فرهنگ در آن حفظ شده و ارزش‌های ملی و معنوی به نسل‌های بعد منتقل می‌شود.

اردوغان تأکید کرد: حفاظت از نهاد خانواده و انتقال آن به نسل‌های آینده برای کشور و ملت ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین افزود که دولت با شعار «فرد قوی، خانواده قوی، جامعه قوی» به تلاش‌های خود برای حمایت و تقویت بنیان خانواده با قاطعیت ادامه خواهد داد.

