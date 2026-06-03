رجب طیب اردوغان با تاکید بر اهمیت راهبردی ترکیه در حوزه انرژی، گفت بحران پیرامون ایران که از 28 فوریه آغاز شد و همچنان حل نشده است، نقش ترکیه را در سیستم تأمین انرژی جهانی بیش از پیش تقویت کرده است.

اردوغان: جایگاه ترکیه در بخش انرژی تقویت شده است رجب طیب اردوغان با تاکید بر اهمیت راهبردی ترکیه در حوزه انرژی، گفت بحران پیرامون ایران که از 28 فوریه آغاز شد و همچنان حل نشده است، نقش ترکیه را در سیستم تأمین انرژی جهانی بیش از پیش تقویت کرده است.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه طی سخنرانی در مراسم افتتاح چندین طرح مرتبط با انرژی های تجدید پذیر در آنکارا گفت که بحران تنگه هرمز باعث تقویت جایگاه ترکیه در بخش انرژی منطقه شده است.

اردوغان در اینباره تصریح کرد: جایگاه ترکیه در بخش انرژی منطقه به ویژه پس از رویدادهای اخیر تقویت شده است. بحرانی که از 28 فوریه با محوریت ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد، نقش حیاتی ترکیه در تأمین انرژی جهانی را تقویت کرده است.

رئیس جمهور ترکیه گفت: تا چند ماه قبل، پیش‌بینی‌ها مبنی بر تقویت اقتصاد جهانی بود اما با طولانی‌تر شدن بحران تنگه هرمز، شمار زیادی از کشورها خود را برای رکود آماده می‌کنند.

او در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ روسیه با اوکراین اشاره کرد و افزود: جنگ روسیه - اوکراین و بسته شدن تنگه هرمز به ما آموخت که امنیت انرژی نه تنها یک موضوع توسعه است، بلکه یک مسئله حاکمیتی و امنیت ملی است.

اردوغان همچنین با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری بر انرژی های تجدید پذیر، گفت: تنوع بخشی به منابع انرژی، افزایش بهره‌ وری و توسعه انرژی های تجدید پذیر برای ما بسیار مهم هستند. هدف سیاست ملی انرژی و معدن و راهبرد توسعه منابع بومی و تجدیدپذیر ما این است که وابستگی به خارج در حوزه انرژی را به صفر برسانیم. اقتصاد ما با وجود شوک‌هایی که با آن مواجه شده، 23 فصل متوالی به رشد خود ادامه داده و قصد داریم این روند را در سال 2026 نیز حفظ کنیم.