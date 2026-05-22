رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر زیرساخت‌های نوین انرژی کشور، اعلام کرد که ظرفیت تولید گاز داخلی با راه‌اندازی سکوهای جدید و فازهای توسعه‌ای، جهش چشمگیری خواهد داشت.

اردوغان: تولید روزانه میدان گازی ساکاریا تا سال 2028 به 45 میلیون مترمکعب می‌رسد رئیس‌جمهور ترکیه با تأکید بر زیرساخت‌های نوین انرژی کشور، اعلام کرد که ظرفیت تولید گاز داخلی با راه‌اندازی سکوهای جدید و فازهای توسعه‌ای، جهش چشمگیری خواهد داشت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنرانی در «دومین اجلاس منابع طبیعی» در استانبول، به تشریح دستاوردها و اهداف راهبردی این کشور در حوزه انرژی پرداخت.



اردوغان با تاکید بر اهمیت ترکیه در چارچوب مسیر انتقال انرژی، تصریح کرد: ترکیه قوی‌ترین پل، نقطه عبور و تقاطع میان جغرافیای دارای منابع غنی انرژی و کشورهایی است که به این منابع نیاز دارند. ترکیه در دوره اخیر هم به عنوان یک شریک قابل اعتماد در انتقال انرژی و هم به عنوان یک بازیگر کلیدی در برقراری صلح، برجسته شده است. اهمیت ترکیه در انتقال امن حامل‌های انرژی طی روند اخیر یکبار دیگر ثابت شد.

رئیس جمهور ترکیه همچنین با اشاره به افزایش سرمایه گذاری ها در بخش گاز طبیعی و ال‌ان‌جی، توضیح داد: ترکیه با پایانه‌های گاز طبیعی مایع، تاسیسات FSRU، سرمایه‌گذاری‌ در بخش ذخیره‌سازی و خطوط لوله به یکی از قدرتمندترین مراکز انرژی اروپا تبدیل شده است.

او در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: ترکیه با تامین گاز از 39 کشور جهان و بیش از 50 شرکت به زیرساختی بزرگ در بخش انرژی دست یافته است. تولید روزانه‌مان در میدان گازی ساکاریا، امروز به 9.5 میلیون متر مکعب رسیده است. ظرفیت تبدیل روزانه ال‌ان‌جی به گاز کشور را با سرمایه‌گذاری های جدید از 161 میلیون مترمکعب کنونی به 200 میلیون مترمکعب افزایش خواهیم داد. ظرفیت تولید گاز داخلی با راه‌اندازی دومین سکوی شناور و آغاز فاز سوم تولید در سال 2028 به 45 میلیون مترکعب یعنی معادل مصرف 16 تا 17 میلیون خانوار خواهد رسید.

رئیس جمهور ترکیه ادامه داد: در حال حاضر نفت استخراجی از میدان گابار نقش مهمی در تامین امنیت انرژی ترکیه بازی می‌کند. پس از اکتشاف در گابار، 4 میدان در دیاربکر شناسایی شد. برنامه‌ریزی کرده‌ایم طی سه سال آینده در 24 چاه عملیات اکتشاف و حفاری انجام دهیم.

اردوغان به فعالیت‌های شرکت های دولتی و خصوصی ترکیه در زمینه انرژی در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: فعالیت‌های‌مان در سواحل سومالی از اهمیت تاریخی برخوردار است، زیرا اولین حفاری اکتشافی در آب‌های عمیق ترکیه در خارج از کشور است. تلاش‌های مشترک ما با دولت جدید در کشور همسایه‌مان سوریه در زمینه نفت و معدن ادامه دارد. همانند بخش صنایع دفاعی دستیابی به خودکفایی کامل در بخش انرژی نیز در میان اهداف استراتژیک ترکیه قرار دارد.