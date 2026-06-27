اردوغان: ترکیه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد رئیس‌جمهور ترکیه گفت که ترکیه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا، گفت که ترکیه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد.

وی افزود: دولت ترکیه تنها متعلق به یک گروه، توده یا قومیت خاصی نیست، بلکه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد.

اردوغان تصریح کرد: در این کشور، هیچ‌کس که دارای هویت و تابعیت جمهوری ترکیه است، در میهن خود مهمان، مستاجر، دیگری یا فرزند ناتنی محسوب نمی‌شود.

رئیس‌جمهور ترکیه تاکید کرد: هیچ کسی نمی‌تواند در میهن خودمان به ما تبعیض قائل شده و یک گروه متکبر نمی‌تواند به ما درس دهد.

او در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: مبارزه ما با صهیونیسم یک مبارزه شخصی نیست، بلکه مبارزه‌ای برای بقای خودمان و مردم ترکیه است. ایدئولوژی اشغالگر، نسل‌کش و توسعه‌طلب صهیونیسم، نه تنها بنده، حزب و ائتلاف‌ ما، بلکه همه ما را هدف قرار داده است.