اردوغان: ترکیه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد

Ümit Şamiz
27 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 27 ژوئن 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنرانی در کنگره حزب عدالت و توسعه در استان ساکاریا، گفت که ترکیه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد.
وی افزود: دولت ترکیه تنها متعلق به یک گروه، توده یا قومیت خاصی نیست، بلکه به تمامی 86 میلیون شهروند کشور تعلق دارد.
اردوغان تصریح کرد: در این کشور، هیچکس که دارای هویت و تابعیت جمهوری ترکیه است، در میهن خود مهمان، مستاجر، دیگری یا فرزند ناتنی محسوب نمیشود.
رئیسجمهور ترکیه تاکید کرد: هیچ کسی نمیتواند در میهن خودمان به ما تبعیض قائل شده و یک گروه متکبر نمیتواند به ما درس دهد.
او در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله فلسطین اشاره کرد و افزود: مبارزه ما با صهیونیسم یک مبارزه شخصی نیست، بلکه مبارزهای برای بقای خودمان و مردم ترکیه است. ایدئولوژی اشغالگر، نسلکش و توسعهطلب صهیونیسم، نه تنها بنده، حزب و ائتلاف ما، بلکه همه ما را هدف قرار داده است.