رئیس جمهور ترکیه در سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول، اظهار داشت الگوی تامین مالی مشارکتی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل جهان الگویی عادلانه‌تر و مطمئن‌تر است.

اردوغان: تامین مالی مشارکتی الگویی عادلانه‌تر برای کل جهان است رئیس جمهور ترکیه در سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی در استانبول، اظهار داشت الگوی تامین مالی مشارکتی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل جهان الگویی عادلانه‌تر و مطمئن‌تر است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی که در مرکز مالی استانبول برگزار شد، اظهار داشت: الگوی تامین مالی مشارکتی نه تنها برای مسلمانان بلکه برای کل جهان الگویی عادلانه‌تر و مطمئن‌تر است.

رئیس جمهور اردوغان تأکید کرد که بحران‌های مالی قابل پیشگیری نیستند، مگر اینکه به یک مدل اقتصادی و مالی که عدالت و اخلاق را در اولویت قرار می‌دهد، گذار کنیم.

او افزود: وقتی می‌گوییم (دنیای عادلانه‌تر ممکن است) منظور ما این است که ما به عنوان خانواده بشری در اقتصاد، در روابط بین‌الملل موظف به پایبندی به یک سیستم واحد نیستیم.

وی ادامه داد: متأسفانه فضای اعتماد و ثبات در جغرافیای‌مان به دلیل تأثیرات جنگ، بحران، نزاع بین برادران و عدم قطعیت به طور فزاینده‌ای در حال تخریب است.

اردوغان گفت: در سه ماهه اول سال 2026، ارزش بازار شرکت های مشمول در شاخص مشارکتی به 36 درصد ارزش بازار شرکت‌ها در بورس استانبول رسید.

سومین اجلاس جهانی اقتصاد اسلامی توسط انجمن اقتصاد اسلامی آلبرکه سوم تا ششم ژوئن در استانبول برگزار می‌شود.