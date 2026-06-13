Halil Silahşör
13 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه طی سخنانی در «اجلاس هوش مصنوعی ترکیه» برنامههای جدید این کشور برای پیشگامی در فناوریهای هوش مصنوعی را تشریح کرد.
وی اظهار داشت: «امیدوارم برنامه اقدام جدید ما که ترکیه را به جمع کشورهای پیشرو در فناوریهای هوش مصنوعی ارتقا میدهد، مایه خیر و برکت باشد.»
وی با تاکید بر اینکه ترکیه از معدود کشورهایی است که تحولات فناوری را در مراحل اولیه درک کرده و سیاستها و اقدامات خود را بر این اساس شکل داده است، افزود: «ما تلاش زیادی میکنیم تا تجربیات و توانمندیهای خود در صنایع دفاعی را به سایر حوزهها، بهویژه هوش مصنوعی، تسری دهیم.»
اردوغان تصریح کرد: «برنامه اقدام هوش مصنوعی ما بر چهار محور اصلی 'درک، بهرهبرداری، تولید و مدیریت' و چهار اقدام مکمل در هر محور بنا شده است. برای اطمینان از اینکه افراد در هر سنی هوش مصنوعی را به درستی درک کرده و از آن به طور ایمن استفاده کنند، برنامه "سواد ملی هوش مصنوعی" را آغاز خواهیم کرد.»
رئیسجمهور ترکیه در خصوص اهداف کمی این طرح گفت: «با ایجاد کارگاههای سواد هوش مصنوعی در ۸۱ استان، طی ۲ سال به ۵ میلیون شهروند آموزش خواهیم داد. 10 هزار متخصص پیشرفته هوش مصنوعی و 100 هزار حرفهای در زمینه کاربرد هوش مصنوعی تربیت خواهیم کرد. حداقل 2 هزار مجموعه داده عمومی، به ویژه در حوزههای سلامت، کشاورزی، دفاعی و تجارت الکترونیک را از طریق "کتابخانه ملی دادهها" در اختیار مردم قرار خواهیم داد. حداقل 2 درصد از برنامههای سرمایهگذاری عمومی خود را به پروژههای هوش مصنوعی اختصاص میدهیم. تا سال 2030، ظرفیت نصبشده مراکز داده کشور را به حداقل یک گیگاوات افزایش خواهیم داد».