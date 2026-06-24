استانبول/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، با تاکید بر افزایش اعتبار منطقه‌ای و جهانی ترکیه طی سال‌های اخیر اعلام کرد: این یک واقعیت است که وقایع مربوط به بحران ایران، بار دیگر جایگاه و عظمت جمهوری ترکیه را به همگان نشان داد.

اردوغان با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در قبال تحولات جاری اظهار داشت: در دوره آینده، به ارائه هرگونه حمایت از تلاش‌ها جهت دستیابی به یک راه‌حل پایدار و دائمی برای بحران ایران با جدیت ادامه خواهیم داد. در صورت وجود کوچک‌ترین شانس برای استقرار صلح در منطقه، ترکیه نهایت تلاش و ظرفیت‌های خود را برای تحقق آن به کار خواهد بست.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه و اقدامات اسرائیل پرداخت و تصریح کرد: شبکه جنایتکاری که تروریسم و اشغالگری را به سیاست رسمی دولت خود تبدیل کرده است، در 10 روز گذشته تمام توان خود را به کار گرفته تا توافقی را که با تلاش‌های فراوان حاصل شده بود، به شکست بکشاند.

وی با بیان اینکه یک گروه افراطی در اسرائیل خواستار صلح و آرامش در منطقه نیست، تاکید کرد: اگر قرار است صلح در منطقه‌مان حاکم شود، علیرغم خواست اسرائیل اتفاق خواهد افتاد و اگر قرار است در منطقه آرامش برقرار شود، با وجود تمامی فتنه‌انگیزی‌های اسرائیل برقرار خواهد شد.