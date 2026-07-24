اردوغان: بازگشایی مسجد ایاصوفیه مایه افتخار ترکیه و جهان اسلام است

Başak Akbulut Yazar, İrem Demir
24 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 24 ژوئیه 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه در ششمین سالگرد بازگشایی مسجد جامع ایاصوفیه برای عبادت، این بنا را اثری منحصربهفرد از نظر معماری و جایگاه جهانی توصیف کرد و گفت: ایاصوفیه درهای خود را به روی مسلمانان، مسیحیان و همه انسانها گشوده است.
اردوغان پس از اقامه نماز جمعه در مسجد حضرت علی در منطقه اسکودار استانبول، اظهار داشت: بازگرداندن کاربری عبادی ایاصوفیه برای ترکیه و جهان اسلام مایه خرسندی و افتخار بوده است.
او همچنین به سخنان نجیب فاضل، شاعر و اندیشمند معاصر ترکیه درباره بازگشایی ایاصوفیه اشاره کرد و افزود: دولت ترکیه همچنان عملیات مرمت و بازسازی این بنای تاریخی را ادامه میدهد.
رئیسجمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، بازخوردها درباره نشست سران ناتو در آنکارا را "بسیار مثبت" ارزیابی کرد و گفت: رهبران شرکتکننده، از جمله دونالد ترامپ، از میزبانی و برنامههای این اجلاس رضایت داشتهاند.
او گفت: نشست ناتو پس از دو دهه در استانبول و پس از آن در آنکارا برگزار شد. هر دو منبع غنا و شادی زیادی برای ما بودهاند.
اردوغان همچنین در واکنش به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال 2026 تصریح کرد: قهرمانی اسپانیا را به پدرو سانچز، نخستوزیر این کشور، تبریک گفتم.