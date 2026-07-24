رئیس‌جمهور ترکیه گفت که ایاصوفیه درهای خود را به روی مسلمانان، مسیحیان و همه انسان‌ها گشوده است.

اردوغان: بازگشایی مسجد ایاصوفیه مایه افتخار ترکیه و جهان اسلام است رئیس‌جمهور ترکیه گفت که ایاصوفیه درهای خود را به روی مسلمانان، مسیحیان و همه انسان‌ها گشوده است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در ششمین سالگرد بازگشایی مسجد جامع ایاصوفیه برای عبادت، این بنا را اثری منحصربه‌فرد از نظر معماری و جایگاه جهانی توصیف کرد و گفت: ایاصوفیه درهای خود را به روی مسلمانان، مسیحیان و همه انسان‌ها گشوده است.

اردوغان پس از اقامه نماز جمعه در مسجد حضرت علی در منطقه اسکودار استانبول، اظهار داشت: بازگرداندن کاربری عبادی ایاصوفیه برای ترکیه و جهان اسلام مایه خرسندی و افتخار بوده است.

او همچنین به سخنان نجیب فاضل، شاعر و اندیشمند معاصر ترکیه درباره بازگشایی ایاصوفیه اشاره کرد و افزود: دولت ترکیه همچنان عملیات مرمت و بازسازی این بنای تاریخی را ادامه می‌دهد.

رئیس‌جمهور ترکیه در بخش دیگری از سخنان خود، بازخوردها درباره نشست سران ناتو در آنکارا را "بسیار مثبت" ارزیابی کرد و گفت: رهبران شرکت‌کننده، از جمله دونالد ترامپ، از میزبانی و برنامه‌های این اجلاس رضایت داشته‌اند.

او گفت: نشست ناتو پس از دو دهه در استانبول و پس از آن در آنکارا برگزار شد. هر دو منبع غنا و شادی زیادی برای ما بوده‌اند.

اردوغان همچنین در واکنش به قهرمانی اسپانیا در جام جهانی فوتبال 2026 تصریح کرد: قهرمانی اسپانیا را به پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، تبریک گفتم.