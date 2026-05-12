12 مه 2026•بهروزرسانی: 12 مه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در ویژه برنامه 14 می؛ روز جهانی کشاورزی در مرکز فرهنگی بشتپه در آنکارا، گفت: از سویی با اتخاذ سیاستی متوازن برای تامین امنیت کشور بدون تاثیر از تنشهای شدید در منطقه تلاش کردیم و از سویی نیز امنیت غذایی 86 میلیون شهروند کشور را تامین کردیم.
اردوغان تاکید کرد: برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن بخش کشاورزی ترکیه از درگیریهایی که ایران و کشورهای برادر حوزه خلیج را عمیقا متاثر کرده، در حالت آمادهباش کامل قرار داریم.
او بیان کرد: در بخش کشاورزی، ما قبلاً کود و مواد اولیه کود را تأمین کردهایم؛ ذخایر کودمان در سطح کافی است.
رئیسجمهور ترکیه با اشاره به گسترش جهانی مفهوم ناسیونالیسم غذایی، اعلام کرد که تدابیر پیشگیرانه لازم برای مقابله با این چالشها اتخاذ شده است.
اردوغان همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه آبیاری مشکلی نداریم. تولیدات زراعی ما که سال گذشته به دلیل سرمازدگی و خشکسالی کاهش یافته بود، دوباره روند افزایشی خواهد گرفت.